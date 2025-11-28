Akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiriyor... Petrol son 2 yılın en büyük kaybını yaşıyor

Jeopolitik risklerle 91 dolara kadar fırlayan petrol fiyatları, Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmaya yönelik planının her iki taraf için olumlu karşılamasıya sert düşüşe geçti. Piyasaların odaklandığı OPEC+ toplantısı öncesinde petrol fiyatları en uzun aylık kayba doğru ilerliyor.

Brent petrol, varil başına 60 dolara düşerken, ABD ham petrolü (WTI) ise 59 dolara indi. Petrol fiyatları böylelikle art arda 4. aylık düşüşünü yaşamaya başladı. Bu mayıs 2023'ten bu yana görülen en uzun düşüş serisi olarak kayıtlara geçti.

Brent petrol fiyatı ocak ayından bu yana yüzde 15 düşmüş durumda. Fiyatlar, OPEC+'ın üretim kapasitesini yeniden artırması sonrası oluşacak küresel arz fazlası beklentisi ve ittifak dışındaki üreticilerin de arzı yükseltmesiyle baskı altında kaldı. JPMorgan'a göre, piyasa gelecek yıl günlük 2,8 milyon varil ve 2027'de 2,7 milyon varillik bir arz fazlasıyla karşı karşıya.