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Giriş Tarihi: 4.06.2026 12:57 Son Güncelleme: 4.06.2026 13:00

Akaryakıta zamlar nedeniyle sıkıntıya düştü! Pentagon'da harcamalar bütçeyi zorluyor

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), artan akaryakıt fiyatları ve harcamalar nedeniyle ciddi mali baskı altında olduğu öne sürüldü. Yakıt maliyetlerindeki yükselişin yıllık milyarlarca dolarlık ek yük oluşturabileceği belirtiliyor.

AA Ekonomi
Akaryakıta zamlar nedeniyle sıkıntıya düştü! Pentagon’da harcamalar bütçeyi zorluyor
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), artan akaryakıt fiyatları ve harcamalar nedeniyle giderek büyüyen mali baskıyla karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

ABC News'ün ABD'li yetkililere ve belgelere dayandırdığı haberine göre giderlerdeki artış ve akaryakıt maliyetleri, Pentagon'un mali yükünü önemli ölçüde artırdı.

YAKIT FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Belgelerde Pentagon'un yakıt için varil başına ödediği ortalama fiyatın, Ekim 2025'te 154,14 dolarken bu yıl nisanda 195,72 dolara yükseldiği belirtildi.

Pentagon'un yılda yaklaşık 80 milyon varil yakıt satın aldığı, söz konusu artışın askeri araçların yakıt giderlerinde 1 milyar dolardan fazla planlanmamış ek maliyet oluşturabileceği ifade edildi.

SEYAHAT VE HARCAMALARDA KISITLAMA

Yetkililer, artan harcamalar sebebiyle seyahatlerin daha sıkı denetime tabi tutulduğunu, bazı birimlerin seyahatleri önemli ölçüde azalttığını veya tamamen iptal ettiğini bildirdi.

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ABD ordusunun, artan harcamalar nedeniyle bütçe açığıyla karşı karşıya olduğu ve eğitim giderlerinde kesintiye gitmeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ABD SAVUNMA BAKANLIĞI #PENTAGON #AKARYAKIT

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