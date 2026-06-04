Akaryakıta zamlar nedeniyle sıkıntıya düştü! Pentagon’da harcamalar bütçeyi zorluyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), artan akaryakıt fiyatları ve harcamalar nedeniyle giderek büyüyen mali baskıyla karşı karşıya olduğu öne sürüldü.
ABC News'ün ABD'li yetkililere ve belgelere dayandırdığı haberine göre giderlerdeki artış ve akaryakıt maliyetleri, Pentagon'un mali yükünü önemli ölçüde artırdı.
YAKIT FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ
Belgelerde Pentagon'un yakıt için varil başına ödediği ortalama fiyatın, Ekim 2025'te 154,14 dolarken bu yıl nisanda 195,72 dolara yükseldiği belirtildi.
Pentagon'un yılda yaklaşık 80 milyon varil yakıt satın aldığı, söz konusu artışın askeri araçların yakıt giderlerinde 1 milyar dolardan fazla planlanmamış ek maliyet oluşturabileceği ifade edildi.
ABD ordusunun, artan harcamalar nedeniyle bütçe açığıyla karşı karşıya olduğu ve eğitim giderlerinde kesintiye gitmeye hazırlandığı öne sürülmüştü.