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Giriş Tarihi: 21.4.2023

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim
Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle brent petrolün fiyatında yaşanan düşüş, akaryakıtta çifte indirim getirdi. 21 Nisan itibarıyla benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim geliyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.09 liradan, benzinin litresi ise ortalama 22.46 liradan satılıyor. Ham petrol fiyatları stokların azaldığını gösteren verilere rağmen ABD ekonomisinde yavaşlama endişeleriyle düşüşünü sürdürdü. Petrol fiyatları son 4 günde üçüncü kez düşüş gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı dün 82 doların altına geriledi.
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Akaryakıtta çifte indirim
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