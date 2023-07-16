Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı. Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7.5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7.8899 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7.0559 lira, LPG üzerinden de 5.7780 lira ÖTV alınacak. Kararın ardından benzinin litre fiyatı 34 lirayı aştı. Öte yandan doğal gaz üzerinden alınan ÖTV tutarında da artışa gidildi. ANKARA