Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
Giriş Tarihi: 17.7.2023

Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı

Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı. Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7.5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7.8899 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7.0559 lira, LPG üzerinden de 5.7780 lira ÖTV alınacak. Kararın ardından benzinin litre fiyatı 34 lirayı aştı. Öte yandan doğal gaz üzerinden alınan ÖTV tutarında da artışa gidildi. ANKARA
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA