Akbank’tan 9 milyar TL temettü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun temettü (kâr payı) dağıtımına izin vermesiyle birlikte düğmeye basan ilk kurum Akbank oldu. 2022'de net kârını yüzde 395 artırarak 60 milyar liraya çıkaran Akbank, ortaklarına temettü dağıtma kararı aldı. Akbank Yönetim Kurulu, ortaklara brüt 8 milyar 996 milyon TL, nette ise 8.1 milyar TL toplam temettü dağıtmayı olağan genel kurula teklif edecek. Dağıtımına karar verilen 8 milyar 996 milyon TL, Akbank'ın 5.2 milyar lira olan ödenmiş sermayesinin yüzde 173'üne karşılık geliyor. Nakit kâr payı ödemelerine 30 Mart itibarıyla başlanılacak. 1 hisseye ödenecek nakit kâr payı net ise 1,557 lira olacak. Borsa İstanbul'da işlem gören İş Bankası kârını yüzde 356 artırarak 61.5 milyar liraya, Garanti yüzde 330 artırarak 58.5 milyar liraya, Yapı Kredi yüzde 402 artırarak 52.7 milyar liraya, Vakıfbank yüzde 465 artırarak 24 milyar liraya, Halkbank yüzde 878 artırarak 14.7 milyar liraya, QNB yüzde 338 artırarak 17.2 milyar liraya çıkardı. Bu bankaların 45 milyar lira civarında temettü dağıtması bekleniyor.