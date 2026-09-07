Akdeniz için tarihi adım! Bakan Kurum duyurdu: Çevre koruma seferberliği başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜCA) tarafından deniz ekosistemini korumak için hayata geçirilen DERİA sistemine ilişkin paylaşım yaptı.