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Giriş Tarihi: 7.09.2026 07:22 Son Güncelleme: 7.09.2026 07:37

Akdeniz için tarihi adım! Bakan Kurum duyurdu: Çevre koruma seferberliği başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denizlerdeki kirliliğe işaret ederek “Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz” dedi.

DHA Ekonomi
Akdeniz için tarihi adım! Bakan Kurum duyurdu: Çevre koruma seferberliği başlıyor
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜCA) tarafından deniz ekosistemini korumak için hayata geçirilen DERİA sistemine ilişkin paylaşım yaptı.

"6,2 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURUNU TEMİZLİYORUZ"

Bakan Kurum paylaşımda, "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz. Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak, Mapa-Şamandıra Sistemini devreye alıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MURAT KURUM #AKDENİZ #FETHİYE

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Akdeniz için tarihi adım! Bakan Kurum duyurdu: Çevre koruma seferberliği başlıyor
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