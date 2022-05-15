Akdeniz’i didik didik arayacak

7'NCİnesil sondaj gemisi 74 günlük yolculuğunu bu hafta tamamlıyor. Derin deniz sondajı yapabilme kapasitesine sahip yeni gemi, 19 Mayıs günü Mersin Taşucu Limanı'na gelecek. İki aylık çalışmanın ardından gemi, temmuzdan itibaren Doğu Akdeniz'deki arama tarama faaliyetlerine katkı sağlayacak. İsrail gazının Türkiye üzerinden geçmesi planlanan dönemde yeni gemi görev yapacak. Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.Gemi, 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabiliyor. 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip olan gemi, 7'nci nesil olarak nitelendiriliyor. 200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metre derinliğe sahip. Geminin 65 metre yüksekliğindeki iki kulesi bin 750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip. 7'nci nesil gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarına devam edebiliyor.