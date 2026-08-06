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Giriş Tarihi: 6.08.2026

Akdeniz’i zehirleyenlere ceza yağdı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Akdeniz’i zehirleyenlere ceza yağdı
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Akdeniz Bölgesi'nde denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliği oluştuğu yönündeki çeşitli iddialar üzerine Bakanlık tarafından 1 Temmuz'dan itibaren seri denetimler başladı. Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'daki tesislerde kapsamlı incelemeler yapıldı. Denetimlerde, usulsüzlük tespit edilen 23 tesise toplamda 47 milyon 599 milyon liralık ceza kesildi. Geçtiğimiz yıl da aynı ihlal nedeniyle ceza kesilen tesisle ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bu kez 2 katı yaptırımla 5 milyon 874 bin liralık idari ceza uygulandı. Bölgedeki 39 denetim kapsamında Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi dahil çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 işletmeye toplam 20 milyon 732 bin lira idari para cezası kesildi.

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#AKDENİZ #ADANA

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Akdeniz’i zehirleyenlere ceza yağdı
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