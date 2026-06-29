Akkuyu NGS’nin 2’nci ünitesinde kritik eşik: Reaktör kubbesi yerine yerleştirildi

Kubbenin kaldırma işlemi, ağır yük taşıma özellikli paletli mobil vinç kullanılarak gerçekleşti. Yapının kaldırılmaya başlanmasından tasarlanan konumuna yerleştirilmesine kadar olan sürecin yaklaşık 7 saat sürdüğü bildirildi. Operasyonda, yükün sapanlanması, sabitlenmesi ve dengelenmesinin yanı sıra metal konstrüksiyonun yönlendirilmesi ve nihai konumuna sabitlenmesinden sorumlu yaklaşık 40 uzmanın görev aldığı kaydedildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butсkikh konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İç koruma kabuğu kubbesinin yerine yerleştirilmesi, reaktör binasının inşasında teknik açıdan en karmaşık ve en kritik operasyonlardan biridir. İnşaat ve montaj ekipleri bu operasyona birkaç ay boyunca hazırlanıyor. Bu aşamaya gelene kadar kapsamlı bir çalışma yürütüldü. İç koruma kabuğu bölümleri üretildi, kara ve deniz yoluyla sahaya ulaştırıldı, kubbe kirişinin montajı gerçekleştirildi, parçaları kaynakla birleştirildi ve kaldırma işlemine hazır hale getirildi. Operasyonun başarıyla tamamlanması; mühendisler, montaj uzmanları, kaynakçılar, kalıpçılar ve vinç operatörleri başta olmak üzere, diğer birçok uzmanın ortak emeğinin sonucudur."

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İç koruma kabuğu kubbesi, yarım küre şeklinde olup, özel yapı çeliğinden üretilen 15 montaj bölümünden oluşuyor. Kubbenin, güç ünitesi binasının yanında gerçekleştirilen kirişin montajı yaklaşık 4 ay sürdü. Yapının kaldırılması için, kubbenin geometrisi ve ağırlığı dikkate alınarak tasarlanan özel bir travers kullanıldı.

"Kubbenin yerine yerleştirilmesinin ardından, inşaat ekipleri kubbe ile iç koruma kabuğunun silindirik bölümünü kaynakla birleştirecek. Böylece reaktör binasının sızdırmaz hacmi oluşturulacak. Ekipler ayrıca kabuğun donatı ve beton dökme çalışmalarına da devam edecek."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör