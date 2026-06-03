Akkuyu NGS’nin 4’üncü ünitesi için üretilen buhar jeneratörleri sahada

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesi için üretilen dört buhar jeneratörü, sahaya teslim edildi. Ekipmanlar, kendinden tahrikli modüler taşıyıcı aracılığıyla güvenli bir şekilde geçici depolama alanına nakledildi.

EKİPMANLAR ATOMMASH TESİSİNDE ÜRETİLDİ

Buhar jeneratörleri, Rosatom'un Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Volgodonsk kentindeki Atommash tesisinde üretildi. Yaklaşık 3 bin kilometrelik deniz yolculuğunun ardından Türkiye'ye ulaştırılan ekipmanların, Akkuyu NGS'nin inşasında önemli bir aşamayı temsil ettiği aktarıldı.

"ÜRETİM VE LOJİSTİK ZİNCİRİNİN İSTİKRARLI ŞEKİLDE İŞLEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Buhar jeneratörleri, reaktör tesisinin temel bileşenleri arasında yer alıyor. Reaktörde üretilen ısı enerjisi, bu ekipmanlar aracılığıyla ikinci devreye aktarılıyor ve ardından elektrik üretiminde kullanılıyor. 4. güç ünitesine ait bu ekipmanların sahaya teslim edilmesi, projenin üretim ve lojistik zincirinin istikrarlı bir şekilde işlediğini gösteriyor. İnşaat yapılarının hazır olma durumuna bağlı olarak, sonraki montaj aşamalarının gerçekleştirilmesi için gerekli ekipmanları sahaya ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu sayede nükleer güç santralinin tüm tesislerinde inşaat ve montaj çalışmaları planlı şekilde yürütülüyor "ifadelerini kullandı.

DÖRT ÜNİTE İÇİN 7 BİN TONDAN FAZLA EKİPMAN ÜRETİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Rosatom mühendisleri ve üretim ekipleri, Akkuyu NGS'nin dört güç ünitesi için bugüne kadar 7 bin tondan fazla reaktör ekipmanı üretti. Bu ekipmanlar arasında yeni nesil VVER-1200 reaktör teknolojisinin temel bileşenleri olan dört reaktör basınç kabı ve 16 buhar jeneratörü bulunuyor. Reaktör tesislerinin ana ekipmanları arasında yer alan bu bileşenler, güç ünitelerinin tüm işletme ömrü boyunca güvenilir ve kesintisiz çalışmasına katkı sağlayacak" denildi.

ÜRETİM SÜRECİ YAKLAŞIK İKİ YIL SÜRÜYOR

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Buhar jeneratörleri, uzun bir üretim sürecine sahip ekipmanlar arasında yer alıyor. Üretim sürecinin başlangıcından sevkiyata kadar geçen toplam süre yaklaşık iki yıl sürüyor. Bu süreçte gövde, ayrı parçaların kaynaklanmasıyla oluşturulurken; alt ve üst kapaklar, ısı değiştirici borular ve iç gövde ekipmanları üretilip monte ediliyor. Üretimin her aşamasında kapsamlı kalite kontrol çalışmaları yürütülüyor. Üretici tesisten sevk edilmeden önce hidrolik ve vakum testlerinden geçirilen buhar jeneratörleri, bu testlerin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte en az 60 yıl boyunca güvenli ve güvenilir şekilde çalışabileceklerini ortaya koyuyor."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör