Akkuyu NGS’ye ’Rosatom Yılın İnsanı’ töreninde 16 ayrı ödül

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer AŞ çalışanları, bu yıl 11'incisi düzenlenen "Rosatom Yılın İnsanı" töreninde kendi rekorunu kırarak 7 ayrı kategoride 12 ödül kazandı. Ayrıca çalışanlar, "Rosatom'un Uluslararası İtibarının Güçlendirilmesi" kategorisinde de 4 takım ödülünün sahibi oldu.

Rosatom'un en iyi çalışanları için düzenlenen ödül töreni Rusya'nın 2024 kültür başkenti Nizhny Novgorod'da 77 aday arasında gerçekleştirildi. Bu yıl yapılan 3 bin 854 başvuruyla etkinlik tarihinde rekor kırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, "Bu etkinlik, geleneksel hale gelen ve bizim için yılın en önemli etkinliklerinden biri. Sizlere, kahramanlarımıza, emekçilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Küresel nükleer endüstrinin tarihine takım arkadaşlarının isimlerini altın harflerle yazdıranlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva da konuyla ilgili olarak, "Bu etkinlik kapsamında gayretle çalışan, bilime, yaratıcılığa ve gelişime önem veren fikir insanlarını onurlandırıyoruz. Töreni bu kadar güzel kılan da bu insanlar. Etkinlik dolayısıyla büyük heyecan duyuyoruz. Proje çalışanlarımızın katılımı ve kazanmaları beni her zaman çok mutlu ediyor. Uluslararası bir ekibimiz var, Türkiye'de çalışıyoruz. Bizimle çalışan çok sayıda Türk vatandaşı var. Ekibimizin 'Rosatom Yılın İnsanı' törenine katılımları giderek artacak. Bu harika bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer alanda genç Türk uzmanlarının yetiştirilmesi Akkuyu NGS projesinin en önemli öncelikleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin sahasında 300'den fazla genç Türk mühendis çalışıyor.

"Yap-Sahip Ol-İşlet modeline göre inşa edilen NGS'lerde Görev Yapan Mühendisler" dalında üçüncülüğü genç Türk mühendislerden Reaktör Kontrol Baş Uzmanı Mehmet Çağrı Çeyner kazandı.

Aynı kategoride Onarım Bölümü Baş Uzmanı Denis Chursin birinci ve Onarım Bölümü Başkanı Sergei Karanov ikinci oldu. Denis Chursin, her güvenlik kanalı için yağ ve yakıt sistemlerinin devreye alınma süresini kısaltan bir mühendislik çözümü geliştirdi.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh de, "Tören çok etkileyici ve duygu yüklüydü. Tüm çalışanlarla, verdikleri emekler ve çabaları dolayısıyla yürekten gurur duyuyoruz. Onlar en iyiler. Sergiledikleri disiplin, kararlılık ve elde ettikleri sonuç projemize anlam katıyor. Zorluklardan korkmamalı, zorlukların üstesinden gelmeli ve ilerlemeliyiz. Genç Türk mühendislerin gözlerindeki azmi görüyor ve bunu her zaman destekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Proje Yönetimi Destek Bölüm Müdürü Anton Feoktistov, Akkuyu NGS'nin inşası için önemli aşamaların ve stratejilerin uygulanmasını desteklemek üzere kapsamlı bir proje yönetim sistemi oluşturması dolayısıyla "Yap-Sahip Ol-İşlet modeline göre inşa edilen NGS İnşaat Yöneticisi" kategorisinde birinci oldu. Sistem, 20'den fazlası başarıyla uygulanmış 42 projeyi kapsıyor. Bu kategoride ikinciliği İnşaat Kalite Kontrol Departmanı Baş Uzmanı Denis Glukhov kazandı.

İnşaat Organizasyonu Dairesi İnşaat İşleri Bölümü Başkanı Sergei Khromov, "Yap-Sahip Ol- İşlet modeline göre inşa edilen NGS İnşaat Mühendisi" dalında birincilik ödülünün sahibi oldu. Khromov'un getirdiği çözümler, Akkuyu NGS sahası için özellikle karmaşık iş projelerinin geliştirilmesi ve onaylanması süresinin yüzde 30 azaltılmasını sağladı. Bu kategoride ikinciliği Yönetici Dokümantasyon Grubu Başkanı Nazugum İskakova ve üçüncülüğü Elektrik Tesisatı Bölümü Başkanı Vladimir Ostaltsev aldı.

Üretim ve Teknik Tedarik Bölümü Müdür Yardımcısı Anton Zatsepin, "Satın Alma, Lojistik ve Kalite Yönetimi" kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Zatsepin, Akkuyu NGS'nin güvenliği bakımından önem taşıyan ürünler için Rosatom'un yurtdışı inşaat sahalarında benzeri bulunmayan bir kalite kontrol sistemi geliştirdi ve hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde üretim teslim süreleri yüzde 5 oranında azaltıldı.

Hazine Müdürü Ekaterina Kalashnikova, Akkuyu NGS'nin sürekli finansmanını sağlamaya katkılarından dolayı "Ekonomik, Finansal ve Yatırım Yönetimi" kategorisinde üçüncü oldu.

Seferberlik Hazırlıkları, Sivil Savunma ve Acil Durumlar, Acil Durum Merkezleri Birim Şefi Yardımcısı Fyodor Makarchuk, "Acil Durumlara Hazırlık, Müdahale ve Özel Ulaşım" dalında ikinci oldu. Makarchuk'un katkılarıyla Akkuyu NGS'ye ilk parti taze yakıtın zamanında ulaştırılması için bir Mobil Kriz Merkezi tasarlandı. İlk kez kurulan bu merkez, NGS'nin acil durumlara müdahale için gerekli sistemlerle donatılmasını sağladı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Basın Sekreteri ve İletişim Direktörü Vasilii Korelskii, 2023 yılında Türkiye'deki Akkuyu NGS'nin 1'inci Ünitesi için ilk parti yakıtın teslim edilmesine ilişkin törenin hazırlanmasında ve düzenlenmesinde aldığı aktif rol dolayısıyla "İletişim Yönetimi" kategorisinde birinci oldu. Tören öncesinde bölge halkına ve uluslararası izleyicilere yönelik 20'den fazla etkinlik düzenlenerek medya faaliyetlerinde bu alanda rekora imza atıldı.

"Uluslararası Nükleer Kulübü" ekibini oluşturan Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, Kurumsal Fonksiyonlar, Altyapı Projeleri ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aleksei Frolov, Nükleer Güvenlikten Sorumlu Teknik Direktör Yardımcısı Konstantin Scherbinin ve Nakliye Lojistiği ve Gümrükleme Bölüm Müdürü Sergei Zinov, "Rosatom'un Uluslararası İtibarının Güçlendirilmesi" kategorisinde ikinci oldu. Ekip, nükleer yakıtın erken teslimi için gerekli koşulları oluşturarak Akkuyu NGS'nin resmi olarak bir nükleer enerji tesisi haline gelmesine ve Türkiye nükleer enerji üretim teknolojilerini kullanan ülkeler topluluğuna katılmasına katkıda bulundu.