Akkuyu Nükleer Santrali için kritik detayı açıkladı: Tam 50 milyar dolar!





'TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'NU KARŞILAYABİLECEK'



Proje hakkında konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin ise, "Akkuyu NGS 3+ nesil VVER-1200 tipi reaktörlü 4 güç ünitesinden oluşacak, santralin toplam elektrik gücü 4800 MW olacak. Dört ünitenin de devreye alınmasının ardından Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'una kadarını karşılayabilecek. Akkuyu NGS projesinin temelinde, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) ve Uluslararası Nükleer Güvenlik Danışma Grubu güvenlik standartlarında belirtilen tüm modern küresel gerekliliklere ve Avrupa İşletmeci Şirketler Kulübü (EUR) şartlarına uygun olan modern Rus 3+ nesil teknolojisi bulunmakta. Akkuyu NGS'nin güç üniteleri, 3300 MW termal kapasiteli VVER-1200 tipi hafif su kullanımlı güç reaktörleri ile donatılacaktır. Santralin her ünitesinin hesaplanan hizmet ömrü, uzatma imkanı ile 60 yıldır. Akkuyu NGS projesi, dünya nükleer endüstrisi için benzersiz olan YSİ (yap-sahip ol-işlet) modeline göre hayata geçirilmekte. Bu YSİ modeline göre, NGS tedarikçisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. aynı zamanda projede yatırımcı ve gelecekteki NGS'nin sahibi olarak hareket etmektedir" dedi.