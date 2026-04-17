Akkuyu Nükleer Santrali’nde test üretimi Eylül’de başlıyor: Elektrik üretim takvimi netleşti!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.04.2026 10:18

  • ABONE OL

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde test amaçlı elektrik üretimine eylül ayında başlanması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklarına göre, bu sürecin yaklaşık 9 ay sürmesi ve ardından deneme üretim aşamasına geçilmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu'da, Rus uzman ekiplerin gözetiminde yakıt yükleme işlemleri gerçekleştirilecek ve reaktör test süreci başlatılacak. Projede daha önce hedeflenen devreye alma takviminde ise finansman ve tedarik sorunları ile Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gecikmeler yaşandı.

Santralin ilk ünitesi için daha önce 29 Ekim 2023 ve ardından 2024 hedefleri açıklanmıştı, ancak süreçte revizyona gidildi. Son gelişmelere göre eylül (olası gecikme halinde ekim) itibarıyla test üretimi aşamasına geçilmesi planlanıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA