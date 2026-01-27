Akkuyu Türkiye’yi nükleer ligine taşıyacak

Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Türkiye için "oyun değiştirici" bir proje olduğunu belirterek, santralin Türkiye'yi küresel nükleer enerji endüstrisinin önemli bir parçası haline getireceğini söyledi. Akkuyu ile birlikte Türkiye'de ciddi bir yerelleşme sürecinin başladığını ifade eden Bilbao y Leon, bu durumun yerli sanayi şirketlerine, üreticilere ve nitelikli iş gücüne küresel nükleer tedarik zincirinde yeni fırsatlar sunacağını belirtti. WNA verilerine göre küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050'ye kadar üç katına çıkarak 1.400 gigavatın üzerine çıkması bekleniyor.