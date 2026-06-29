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Giriş Tarihi: 29.06.2026 19:45 Son Güncelleme: 29.06.2026 19:53

Akkuyu'da geri sayım! İlk ünite için tarih verildi: Elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak!

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesine nükleer yakıt yüklenilmesi ve ünitenin devreye alınmasının sonbaharda planlandığı bildirildi. Rosatom'un temmuzda, ünitenin devreye alınmasından önceki ana test aşaması niteliğindeki "sıcak testlere" geçmeyi planladığını belirten Likhachev, bu süreçte reaktör ekipmanları ve sistemlerinin tasarım koşullarındaki güvenilirliğinin sınanacağını kaydetti.

AA Ekonomi
Akkuyu’da geri sayım! İlk ünite için tarih verildi: Elektrik talebinin yüzde 10’unu tek başına karşılayacak!
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'nin birinci ünitesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

SICAK TESTLERE GEÇİLECEK

Rosatom'un temmuzda, ünitenin devreye alınmasından önceki ana test aşaması niteliğindeki "sıcak testlere" geçmeyi planladığını belirten Likhachev, bu süreçte reaktör ekipmanları ve sistemlerinin tasarım koşullarındaki güvenilirliğinin sınanacağını kaydetti.

SONBAHARDA İLK ÜNİTE DEVREYE ALINACAK

Likhachev, testlerin başarıyla tamamlanması halinde sonbaharda yakıt yüklemeye ve üniteyi devreye almaya başlayacaklarını bildirdi.

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TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK TALEBİNİN YÜZDE 10'UNU TEK BAŞINA KARŞILAYACAK

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacağı öngörülüyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#TÜRKİYE #ROSATOM #AKKUYU NGS

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