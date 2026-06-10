Akkuyu’da tarihi adım: Nükleer santrale ilk yakıt yüklendi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) son viraja girildi. Santralin birinci ünitesinin kalbi niteliğindeki reaktör basınç kabına, gerçek nükleer yakıtla aynı ağırlık ve tasarıma sahip 163 temsili yakıt demeti yüklenmeye başlandı. Temsili yakıt demetlerinin yüklenmesi, reaktörün fiziksel devreye alma aşamasından önce gerçekleştirilecek soğuk ve sıcak testler öncesindeki son hazırlık adımlarından biri olma niteliğini taşıyor. Bu operasyon sayesinde, uzmanlar reaktör tesisinin hidrolik özelliklerini test etme ve yakıt yükleme makinesi kullanılarak gerçekleştirilecek taşıma ve yerine yerleştirme operasyonları uygulamalı olarak değerlendirme imkanı bulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretiminin gerçekleştirileceğini açıkladı.

DEV PROVA YAPILDI

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapılan Akkuyu'da, inşaat aşamasından üretim aşamasına geçişin en kritik aşaması tamamlandı. İlk reaktör binasında, gerçek yakıt yüklemesinin birebir provası niteliğini taşıyan operasyon başlatıldı. Bu kapsamda, gerçek nükleer yakıtla tamamen aynı ölçü, ağırlık ve geometrik özelliklere sahip 163 adet temsili nükleer yakıt demeti, yakıt yükleme makinesi aracılığıyla reaktör kalbine sırasıyla yerleştiriliyor. Bu kritik operasyonla, sistemlerin mekanik uyumu, yakıt yükleme makinelerinin hassas taşıma yetenekleri, reaktörün birincil devresindeki hidrolik özellikler test ediliyor. Bu süreç hatasız tamamlanırsa, santralin güvenli çalışmasını tescilleyecek olan soğuk ve sıcak test aşamalarına geçilecek.

İLK ELEKTRİK İÇİN TARİH VERDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal platformundan yaptığı açıklamada, Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesinde, devreye alma takviminin en önemli aşamalarından birinin daha başarıyla tamamlandığını belirterek, "Yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz. 2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştıracağız" dedi.

9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME DAYANIKLI

Santral, 9 büyüklüğündeki depremlere, tsunamiye, fırtınalara ve hatta 20 tonluk bir uçağın doğrudan çarpma etkisine dayanabilecek fiziki bariyerlerle donatıldı.

20 MİLYAR DOLARA MAL OLUYOR

Akkuyu Nükleer Santrali, yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırımla inşa ediliyor. Rus tasarımı, en ileri güvenlik standartlarına sahip 3+ Nesil VVER-1200 basınçlı su reaktörü (PWR) olan santralde, her biri 1.200 megavat gücünde toplam 4 ünite bulunuyor. Tam kapasiteye ulaştığında santralin kurulu gücü 4.800 megavatı bulacak. 4 ünite 2028 sonunda tamamen devreye girdiğinde santral, yılda ortalama 40 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.

SIRADA SİNOP VE TRAKYA VAR

Türkiye Akkuyu Nükleer Santrali'nden sonra Sinop ve Trakya'da da nükleer santral kuracak. Sinop Nükleer Santrali için Güney Koreli enerji devi KEPCO ile yürütülen ön fizibilite çalışmaları hız kazandı. Kıyıköy-Kışlacık mevkiinde yapılması planlanan Trakya Nükleer Santrali projesinde de yer seçimi tamamlandı. Türkiye yeni nükleer güç santrallerinin yanı sıra, esnek ve hızlı konumlandırılabilen Küçük Modüler Reaktörleri (SMR) de portföyüne dahil edecek.

SON HAZIRLIK ADIMLARINDAN BİRİ

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, temsili yakıt demetlerinin yüklenmesinin nükleer yakıt yükleme sürecine yönelik kapsamlı bir hazırlık ve test aşamasını temsil ettiğini belirterek, "Demetler sayesinde, nükleer yakıtla ilgili işlemleri gerçek işletme koşullarına mümkün olduğunca yakın şartlarda test ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.