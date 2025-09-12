Aksoy: 5G ihalesine hazırız

98 ülkede 5G deneyimine sahip Vodafone, 5G'yi Türkiye'ye getirmeye hazır. Daha önce 3G, 4.5G gibi yeni nesil teknolojilerin getirilmesine öncülük eden Vodafone, 5G'de de global deneyimini Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 16 Ekim'de yapılacak 5G ihalesine yönelik değerlendirmesinde, "Yalnızca operatörlerin değil, Türkiye'nin dijital geleceği için de kritik bir eşik olacak. Bu da tüm sektörlere verimlilik, hız ve daha çok gelir olarak yansıyacak" dedi. Vodafone'un Türkiye'ye yeni teknolojilerin getirilmesi konusunda her zaman öncü ve yönlendirici bir kurum olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti: "Ülkemizde 5G hizmetlerinin bir an evvel hayata geçmesi için aktif iletişim yaptık. Tüm bunlar, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma isteğimizden, ülkemizin layık olduğu mobil iletişim altyapısına kavuşması gerekliliğinden kaynaklanıyor. Vodafone olarak bilgi havuzumuz çok geniş. Bu global deneyimimizi 5G teknolojisinde de ülkemize taşıyacağız."