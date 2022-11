Akyapı’dan 1.2 milyar TL’lik yatırım

Konut, ofis, sanayi ve ticari projeleriyle 25. yılına giren Akyapı, 1.2 milyar TL yatırım değerine sahip villa projesi Big Country'i satışa çıktı. Projede, Büyükçekmece'de 126 adet birbirinden bağımsız villa bulunuyor. Akyapı'nın 24 yıllık geçmişi ve geleceğe yönelik hedeflerini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, "Son 1 yıl içindeki yatırım zincirimizin 3'üncü halkası 1.2 milyar lira değere sahip Big Country projemiz. Projemiz her biri birbirinden bağımsız ve tek katlı 126 adet villadan oluşuyor. Projedeki bütün villalarımız gerçek villa deneyimi yaşatacak şekilde tek katlı olarak tasarlandı. Yeni projelerimizi ise yılbaşından önce duyurmayı planlıyoruz" dedi. Big Country projesi hakkında da bilgi veren Dinçel, şöyle devam etti: "Villalarımız bölgenin en iyi deniz ve göl manzarasına hakim konumunda yer alıyor. Ayrıca projemizdeki villalar 750 ile 1.980 metrekare arasında değişen bahçe büyüklükleriyle zevkinize göre peyzaj ve hobi bahçeleri oluşturabileceğiniz alanlar da sunuyor. 4+1, 5+1, 6+1 ve 7+1 seçeneklerinin sunulduğu villalarımızın her biri, başta manzara ve bahçe büyüklükleri olmak üzere kendine has özelliklere sahip" diye konuştu."Mayıs ayında başladığımız ön talep sürecinden bugüne 5 binin üzerinde kişi projemize ilgi gösterdi ve bilgi aldı" diyen Dinçel, şöyle devam etti: "Projede fiyatlar 22 milyon liradan başlıyor. Ödeme planlarında müşterilerin isteğine bağlı olarak Akyapı bünyesinde vadelendirme imkânı sunuyoruz."Akyapı; tüm projelerini kalite, güven ve memnuniyet üçgeni içerisinde konumlandırıyor. Yayınlanan yeni reklam filmleriyle de sektördeki güçlü marka algısını çıkarıyor. Akyapı'nın bugüne kadar hayata geçirdiği projeleri anlatan reklam filmlerine ek olarak, Big Country projesi için de iki reklam filmi yayınlandı. Villa tiplerine odaklanarak hazırlanan reklam filmlerinin çekimleri, Big Country'nin aynı zamanda satışa da açılacak olan örnek villalarında gerçekleşti.