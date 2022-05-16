Akzirve Topkapı 29’a 4 kat talep geldi

Akzirve'nin8 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği Topkapı 29 projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Topkapı'da E-5 kara yolu üzerinde konumlandırılan, konut, rezidans, sağlık merkezi, otel, alışveriş merkezi ve cadde mağazaları gibi farklı yatırımların bulunacağı proje İngiliz mimarlık grubu Chapman Taylor tarafından tasarlandı. Akzirve İcra Kurulu Başkanı Cihat Kılıç, projenin şehrin birçok noktasına 10 dakika uzaklıkta olduğunu belirterek, merkezi bir konumda bulunduğunu söyledi. Kılıç, Topkapı 29'un site halkının tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanan projenin çok amaçlı bir cazibe merkezi olacağını kaydederek, dev parklarından tavan yüksekliğine, otel yatırımından sağlık ve yaşam merkezine kadar çok farklı yatırımların bir arada olacağını anlattı. Tamamı balkonlu dairelerin tavan yüksekliğinin 3.05 metre olacağını aktaran Kılıç, en son teknolojiyle güncel deprem yönetmeliğine uygun inşa edildiğini ifade etti.Cihat Kılıç, projede büyüklükleri 1+1'den 5+1'e kadar farklı tipte 1.441 adet dairenin bulunduğunu belirterek, teslimler başladığında bu alanda önemli bir ihtiyacı gidereceğini söyledi. Metrekare fiyatlarının 56 bin liradan başladığını ve tanıtım dönemine özel kampanya başlatılacağını dile getiren Kılıç, şu bilgileri verdi: "Projemiz yerli ve yabancılardan yoğun ilgi görüyor. Ön tanıtım döneminde daire sayısının 4 katı talep geldi. Bu ilginin tanıtımla birlikte artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Lansman dönemi için özel kampanya da başlatıyoruz. Yüzde 50 peşin ödemelerde kalan yüzde 50 için vade farksız 24 ay ödeme planı yapıyoruz. 60 ay içinse yüzde 0.99 oranlı kredi imkanı sağlıyoruz." Cihat Kılıç, kaba inşaatta ilerleme oranının yüzde 35 olduğunu belirterek, teslimlerin 29 Ekim 2023'te başlayacağını bildirdi.