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Giriş Tarihi: 11.5.2022

Alım gücünü iyileştireceğiz

Alım gücünü iyileştireceğiz
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti. Bilgin, emekli ve kamudan maaş alanların yılın ikinci yarısında enflasyon farkını alacaklarını, hükümet olarak da asgari ücretlileri de kapsayacak şekilde çalışma yapıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Temmuzda yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı. Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti.
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Alım gücünü iyileştireceğiz
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