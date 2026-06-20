Alkol reklamına sıkı yasak! Resmi Gazete’de yayımlandı, vitrinde dahi gösterilemeyecek

ALKOL REKLAMLARINA SIKI YASAK

Yeni düzenleme kapsamında alkollü içkilerin ve bu ürünleri üreten, ithal eden veya pazarlayan firmaların isim, marka, logo ve benzeri unsurlarının kullanımı geniş kapsamlı şekilde yasaklandı.

Buna göre söz konusu marka ve işaretler iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış alanlarında ve etkinlik alanlarında bulundurulamayacak. Ayrıca marka kullanımında fermente ve distile içkiler arasında çapraz isimlendirmeye izin verilmeyecek.

HES VE SU YAPILARINA CEZA DÜZENLEMESİ

Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından belirlenen işletme talimatlarına uymaması veya eksiklikleri gidermemesi halinde idari para cezası uygulanacak.

Ceza tutarı, tesisin kurulu gücüne göre megavat başına 50 bin ile 100 bin lira arasında değişirken toplam ceza 250 bin lira ile 5 milyon lira arasında olacak.