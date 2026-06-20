Alkol reklamına sıkı yasak! Resmi Gazete’de yayımlandı, vitrinde dahi gösterilemeyecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile karbon yutak ormanlarının kurulmasından şeker pancarı fiyatının mutabakatla belirlenmesine, hayvacılık sevkiyatına cezadan alkol reklamlarında sıkı yasakları içeren önemli düzenlemeler hayata geçti.
SU, ENERJİ VE CEZA MEVZUATINDA YENİ KURALLAR
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile çeltik tarlaları, il ve ilçe merkezlerinde imar sınırından itibaren 500 metre, köy ve mahallelerde ise 50 metre mesafede bulunabilecek. Köy ve mahallelerde ölçüm, en kenar evin dış sınırı ile çeltik ekim alanının en yakın noktası arasından yapılacak.
ALKOL REKLAMLARINA SIKI YASAK
Yeni düzenleme kapsamında alkollü içkilerin ve bu ürünleri üreten, ithal eden veya pazarlayan firmaların isim, marka, logo ve benzeri unsurlarının kullanımı geniş kapsamlı şekilde yasaklandı.
Buna göre söz konusu marka ve işaretler iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış alanlarında ve etkinlik alanlarında bulundurulamayacak. Ayrıca marka kullanımında fermente ve distile içkiler arasında çapraz isimlendirmeye izin verilmeyecek.
HES VE SU YAPILARINA CEZA DÜZENLEMESİ
Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından belirlenen işletme talimatlarına uymaması veya eksiklikleri gidermemesi halinde idari para cezası uygulanacak.
Ceza tutarı, tesisin kurulu gücüne göre megavat başına 50 bin ile 100 bin lira arasında değişirken toplam ceza 250 bin lira ile 5 milyon lira arasında olacak.
DSİ VE KAMU KURUMLARINA YENİ SORUMLULUKLAR
Yeni düzenleme ile kamu kurumları ve yerel yönetimlere su yapılarından kaynaklanabilecek risklere karşı koruyucu güvenlik tedbirlerini alma ve DSİ'yi bilgilendirme yükümlülüğü getirildi.
DSİ'ye ait su yapılarının ve servis yollarının amacı dışında kullanılması halinde oluşacak zararlardan kullanıcıların sorumlu olacağı hükme bağlandı.
2/B ARAZİLERİ VE YATIRIM SÜRELERİ
Orman Kanunu kapsamında 2/B uygulamalarına ilişkin yeni inceleme ve değerlendirme süreçleri düzenlendi.
Ayrıca Devlet Su İşleri'nin yürüttüğü bazı projeler için belirlenen süre 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2040'a uzatıldı.
ŞEKER PANCARI FİYATLARI MUTABAKATLA BELİRLENECEK
Şeker pancarı fiyatlarının, şeker fabrikası işleten şirketler ile üreticiler arasında varılacak mutabakata göre belirleneceği açıklandı.
İzin alınmadan yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmemesi yönünde yeni yaptırımlar getirilirken, aykırı davranan kurumlara her abone başına 100 bin lira ceza uygulanacak.
HAYVANCILIK VE TİCARİ FAALİYETLERE CEZA
Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkinde gerekli belgeleri bulundurmayanlara hayvan başına idari para cezası verilecek.
Tütün, alkol ve benzeri ürün sektöründe izinsiz faaliyetlerde ise aşamalı ceza sistemi uygulanacak; tekrarlanan ihlallerde faaliyet belgelerinin iptaline kadar giden yaptırımlar devreye girecek.