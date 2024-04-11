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Giriş Tarihi: 11.4.2024

Alman Enercon Türkiye’de YEKA ihalelerine odaklanacak

Alman Enercon Türkiye’de YEKA ihalelerine odaklanacak
Almanya merkezli rüzgâr türbini üreticisi Enercon Üst Yöneticisi (CEO) Udo Bauer, Türkiye'nin rüzgâr enerjisi sektöründe Almanya'dan sonra en önemli pazar olduğunu belirterek, "Enercon'un Türkiye'deki yatırımları 2026'da tamamlanacak. Sonrasında rüzgârda YEKA projelerine odaklanacağız" dedi. Bauer, WindEurope Yıllık Etkinliği kapsamında, Enercon'un küresel pazarda 61 gigavatlık güce ulaştığını, bunun 40 yılda elde edildiğini söyledi. Türkiye'de 2.8 gigavatlık rüzgâr kapasite kurulumu gerçekleştirdiklerini bildiren Bauer, 1.5 gigavatlık kurulum daha planlandığını söyledi. Bauer, "Türkiye'de yerli aksam üretiminin hedeflendiği projeleri oldukça değerli buluyoruz. Bu aslında devletin de projeye inancını, desteğini gösteriyor. Türkiye, rüzgâr enerjisi sektöründe Almanya'dan sonra en önemli ikinci pazar konumunda bulunuyor" diye konuştu.
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Alman Enercon Türkiye’de YEKA ihalelerine odaklanacak
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