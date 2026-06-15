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Giriş Tarihi: 15.06.2026 14:11

Alman-Türk ekonomik ve enerji ortaklığı oluşturacak

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'nin iki ülke arasındaki ticari ve enerji işbirliğini güçlendirmek amacıyla bu hafta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

AA
Alman-Türk ekonomik ve enerji ortaklığı oluşturacak
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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Susanne Ungrad, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Almanya için stratejik öneme sahip bir ortak olduğunu vurguladı.

Ungrad, "Bakan Reiche'nin perşembe ve cuma günleri gerçekleştireceği ziyaretin ana odağını, Alman-Türk ekonomik ve enerji ortaklığı oluşturacak." ifadesini kullandı.

JETCO VE ENERJİ FORUMU TOPLANTILARINA KATILACAK

Ziyaret kapsamında Bakan Reiche'nin, ikili ilişkilerin derinleştirilmesinde köklü bir geçmişe sahip olan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ile Türk-Alman Enerji Forumu toplantılarına katılması planlanıyor.

Alman Bakan, Ankara'daki temaslarında Türk mevkidaşlar ile de bir araya gelecek.

Reiche'ye Türkiye ziyaretinde, başta enerji olmak üzere Almanya'nın önde gelen çeşitli sektörlerinden yaklaşık 30 iş insanının ve üst düzey şirket yöneticisinin yer aldığı geniş bir iş heyetinin eşlik etmesi bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE #BERLİN #ANKARA #ALMANYA

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Alman-Türk ekonomik ve enerji ortaklığı oluşturacak
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