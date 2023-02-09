Almanya ve Bulgaristan’da toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderiliyor

Almanya ve Bulgaristan'dan tır ve kamyonlarla getirilen yardım malzemeleri, Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki yardım noktasına indirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Düren'den gelen Hasan Bulut, AA muhabirine, depremin ardından kardeşi ile yardım kampanyası başlattığını söyledi.

Kısa sürede çok sayıda yardım malzemesi topladıklarını belirten Bulut, "Milletimiz sağ olsun, yardımlar topladı. Diğer toplanan yardımlar da yolda geliyor. Battaniye, çocuk eşyası, çocuk bezi, elbiseler, ayakkabı ve botlar var. Çift şoför 34 saatte buraya ulaştık. Geçtiğimiz sınır kapılarında tüm ülkeler geçişlerde yardımcı oldu. Deprem herkesin başına gelebilir. Almanya'da da olabilir. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

Murat Bulut da depremi yaşayan şehirlerdeki insanların perişan olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin maddi ve manevi yanında olduklarını vurgulayan Bulut, "Almanya'da herkes çok üzülüyor Türkiye için. Buraya gelene kadar 4 devlet geçtik. Bize her konuda yardımcı oldular, herkes çok üzüldü ve bize yardım etmeye çalıştılar." diye konuştu.

Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve ilçelerde vatandaşların destekleriyle toplanan yardımlar, deprem bölgesine sevk ediliyor.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, deprem bölgesinde bulunan afetzedeler için gönderilmek üzere yardım malzemelerinin hazırlandığı İsmet İnönü Spor Salonu'nu ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Yardım çalışmalarına destek olan vatandaşlara teşekkür eden Yıldırım, "Tüm kurum ve kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla deprem bölgesine her türlü insani yardım malzemesini gönderiyoruz. Destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve alicenap Tekirdağ halkına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yıldırım ayrıca 3 yardım tırının daha deprem bölgesine gönderildiğini kaydetti.

BİR KAMYON YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ

Ergene ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 200 üyesi bulunan Ergene Karslılar Derneği, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası harekete geçti.

Dernek üyelerince toplanan bir kamyon yardım malzemesi, deprem bölgesine uğurlandı.

Dernek Başkanı Ali Cengiz Yürük, AA muhabirine, battaniye, ısıtıcı, bebek bezi, gıda ve benzeri yardım malzemelerini dernek lokalinde paketleyerek kamyona yerleştirdiklerini söyledi.

Ardından yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Yürük, "İkinci yardım kamyonunun hazırlıkları da devam ediyor. Yardım etmek isteyen herkese derneğimizin kapıları açık." dedi.

ESNAF BİR GÜNLÜK CİROSUNU DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde börekçi Sercan Yalçın, bir günlük cirosunu depremzedelere bağışladı.

Yalçın, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralananlar için büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Böyle zor durumlarda herkesin elini taşın altına koyması, büyük küçük demeden yardım yapması gerektiğini belirten Yalçın, "Biz de iş yerimizin bir günlük cirosunu kar ya da maliyet hesabı yapmadan AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderiyoruz." dedi.

Yalçın, herkes el ele verirse bu zor günlerin daha kolay atlatılabileceğini vurgulayarak, "Bugün birlik ve beraberlik günümüz. El ele verirsek yaralarımızı daha rahat sarabiliriz. Bu, bizim başımıza da gelebilirdi, kimse kendinin bunları yaşamayacağını düşünmesin. Beraber olursak acımız azalır." diye konuştu.

Yalçın, yaptığı yardımı iş yerinin önüne astığı pankartla da duyurdu.

KIRKLARELİ'NDEN 44 TIR YARDIM MALZEMESİ DEPREM BÖLGESİNE SEVK EDİLDİ

Kırklareli'nde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kampanyalarda şimdiye kadar toplanan 44 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Türk Kızılay Kırklareli Şubesine teslim edilen gıda ve yiyecek gibi malzemeler kamyona yüklenerek deprem bölgesine sevk edildi.

İl genelinden 4 günde 44 tır yardım malzemesi gönderildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine, Türk milletinin depremin ardından tek yürek olduğunu söyledi.

Düzenledikleri kampanyaya vatandaşların destek olduğunu ifade eden Kesimoğlu, şu ana kadar 12 tır olmak üzere 28 araç yardım malzemesini bölgeye gönderdiklerini anlattı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de vatandaşlardan topladıkları 16 tır yardım malzemesini bölgeye sevk ettiklerini kaydetti.

Vatandaşlardan Naziye Kulakçı ise kağıt havlu, hijyenik setler, temizlik malzemeleri ve sabun gibi malzemeleri zabıta müdürlüğüne teslim ettiğini belirtti.