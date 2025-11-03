Almanya’da Togg yetkililerine 1961 sürprizi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren Togg'un Almanya'daki ilk teslimat töreninde şirket yetkililerine maket hediye eden makine mühendisi Bilgehan Çalışkan, "Zamanında bizim büyüklerimiz geldi trenle. Bugün artık bizim arabalarımız geliyor" dedi. Hem T10X hem de T10F modelleri ile Almanya pazarına giriş yapan Togg, Stuttgart'ta yapılan ilk teslimatlarla önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Stuttgart'ta Togg merkezinin bulunduğu alanda cuma günü düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F kullanıcılarıyla buluştu. Aracını teslim alan makine mühendisi Bilgehan Çalışkan da üzerinde Münih Tren Garı'na gelen Türklerin ve Togg otomobilin bulunduğu ve "1961'de insanlar umutla geldiler, bugün geleceğimizin mobilitesi geliyor. Tarihi ilk teslimat için Togg Almanya'ya teşekkürler" yazılı maketi Togg yetkililerine hediye etti.

Çalışkan, Togg'a sahip olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hepimiz için çok mutlu ve gururlu bir gün. İnanın ki bir 18. doğum günümü hatırlarım. Bir de bugünü hatırlarım. Yani o kadar mutluyum" dedi. Almanya'ya Türklerin 1961'de tahta bavullarıyla çalışmaya geldiklerini belirten Çalışkan, şunları kaydetti: "Babam gibi çoğu babalar İstanbul'dan trene binip Münih Tren Garı'nda indiler. Biz Togg'u sipariş verdikten 2 gün sonra televizyonda arabaların tren ile Almanya'ya yola çıktığına ilişkin video gördüm. O an aklıma babam geldi. Zamanında işte bizim büyüklerimiz geldi trenle. Bugün artık bizim arabalarımız geliyor."