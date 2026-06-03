Almanya’da yoksulluk rekor seviyede

Almanya'da yoksulluk oranı tarihi seviyelere ulaştı. Bağımsız sosyal yardım kuruluşu Eşit Refah Birliği'nin yayınladığı "Büyüyen Yoksulluk, Daralan Güvenlik" başlıklı rapora göre, ülkede yoksulluk oranı yüzde 16.1'e yükseldi. 13.3 milyon kişi yoksulluk içinde yaşıyor. Özellikle yaşlılar, yalnız yaşayanlar ve tek ebeveynli ailelerde riskin arttığı belirtilirken, milyonlarca kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı vurgulandı.

YAŞLILAR SINIRIN ALTINDA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) şubatta paylaştığı verilerin temel alındığı raporda, Avrupa Birliği (AB) standartları çerçevesinde "yoksulluk riski altında" kabul edilenlerin sayısının, ülke tarihinde daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştığı aktarıldı. Raporda, "Bu durum, söz konusu kişilerin toplumsal hayata yeterince katılım sağlayacak maddi güce sahip olmadığı anlamına geliyor. Son artışla birlikte yoksulluk oranı, 2020'den bu yana en endişe verici rekorunu kırarak bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmış durumda" ifadeleri kullanıldı. Raporda göre 65 yaş ve üzeri nüfusta yaklaşık her beş kişiden biri yoksulluk sınırının altında kalırken bu yaş grubundaki genel yoksulluk oranı yüzde 19.5'e ulaştı. 75 yaş üstü kadınlarda ise oran yüzde 21.3'e yükseldi. Yoksulluk riskinin en yüksek olduğu diğer gruplar ise yüzde 30.3 ile yalnız yaşayan bireyler ve yüzde 28.9 ile tek ebeveynli haneler olarak sıralandı.



HER 6 ŞİRKETTEN BİRİ SIKINTIDA

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) verileri de Almanya sanayisinde tedarik zinciri sorunlarının yeniden artış gösterdiğini ortaya çıkardı. Buna göre, mayıs ayında ülkedeki yaklaşık her 6 sanayi şirketinden biri hammadde ve ara ürün temininde sıkıntı yaşadı. En büyük darboğaz kimya sektöründe görülürken, uzmanlar jeopolitik gerilimlerin özellikle enerji yoğun sektörler üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.