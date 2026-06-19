Almanya’ya vizesiz seyahat mi başlıyor? Bakan Bolat duyurdu: İyileşme başladı, ret oranı düştü

ALMANYA'YA VİZESİZ SEYAHAT

Bakan Bolat aynı zamanda Almanya'ya vizesiz seyahat için taleplerini ilettiklerini duyurdu. Bolat, "Biz de Türkiye vatandaşlarımız için vizesiz seyahat konusundaki haklı taleplerimizi bir kez daha kendilerine vurguladık." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör