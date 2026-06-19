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Giriş Tarihi: 19.06.2026 14:47 Son Güncelleme: 19.06.2026 15:02

Almanya'ya vizesiz seyahat mi başlıyor? Bakan Bolat duyurdu: İyileşme başladı, ret oranı düştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin (JETCO) 6. Dönem Toplantısı'nda Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile vize konusunu ele aldı. Vize reddinin yüzde 25'lerden yüzde 14'e gerilediğini duyuran Bakan Bolat, Almanya'ya vizesiz seyahat için taleplerinin iletildiğini duyurdu.

İHA Ekonomi
Almanya’ya vizesiz seyahat mi başlıyor? Bakan Bolat duyurdu: İyileşme başladı, ret oranı düştü
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Türkiye ile Almanya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin (JETCO) 6. dönem toplantısı, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bakan Bolat ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche eş başkanlığında düzenlenen toplantıda vize randevu ve onay krizi masaya yatırıldı.

VİZE SÜRECİNDE İYİLEŞME BAŞLADI

Yuvarlak Masa Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bolat, Almanya'nın geçen yıl uygulamaya aldığı "Cascade" (kademeli vize) sistemi sayesinde randevu ve başvuru süreçlerinde belirli ölçüde iyileşme sağlandığını söyledi.

Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl temmuzdan bu yana yeni Cascade sistemiyle vize randevularında ve başvurularında bir miktar iyileşme sağlandı. Vize ret oranları yüzde 25'lerden yüzde 14'e kadar geriledi."

ALMANYA'YA VİZESİZ SEYAHAT

Bakan Bolat aynı zamanda Almanya'ya vizesiz seyahat için taleplerini ilettiklerini duyurdu. Bolat, "Biz de Türkiye vatandaşlarımız için vizesiz seyahat konusundaki haklı taleplerimizi bir kez daha kendilerine vurguladık." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ALMANYA #TİCARET BAKANLIĞI #ÖMER BOLAT

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