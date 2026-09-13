Altay tankına birçok ülkeden talep var

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, savunma sanayisinde Altay tankına yurtdışından yoğun ilgi bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin çevresindeki dost ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeden tank ve zırhlı araçlara yönelik talep geldiğini belirten Tosyalı, BMC'nin Ankara'daki tesisinin de tank ve yeni nesil zırhlı araç üretiminin merkezi olacak şekilde yeniden yapılandırıldığını ifade etti.

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılı açılışı kapsamında kendisine verilen fahri doktora unvanı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Tosyalı, grubun faaliyet gösterdiği alanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tosyalı Grubu'nun yeni dönem yatırım stratejisinde hammadde bağımlılığını azaltacak projelerin daha fazla öne çıkacağını belirten Tosyalı, Türkiye'nin çelik üretiminde cevher işleme kabiliyetini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda önceliğin Türkiye'de bulunan kaynakların değerlendirilmesi olduğunu belirten Tosyalı, yeterli veya uygun rezerv bulunmayan alanlarda ise yurt dışındaki kaynaklara yönelmenin gündeme gelebileceğini söyledi. Afrika'nın bu açıdan değerlendirilebilecek yatırım coğrafyalarından biri olduğunu ifade etti.

ÜÇ YILDA 4 KATINA ÇIKTI

Tosyalı, grubun son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'deki çelik üretim kapasitesini hızlı biçimde artırdığını söyledi. Şirketin Türkiye'deki sıvı çelik üretim kapasitesi 2022'de 2 milyon ton seviyesindeydi. Yapılan yatırımlarla bu rakam 2025 yılı başında 8 milyon tona yükseldi. Böylece grubun Türkiye'deki sıvı çelik kapasitesi üç yıl içinde 4 katına çıkmış oldu. Bu büyümenin önemli ayaklarından birini İskenderun yatırımı oluşturuyor. Tosyalı'nın İskenderun'daki 2.5 milyar dolarlık yatırımı yıllık 4 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesine sahip.