Altın 46 yıl sonra en yüksek kazanca yöneliyor: UBS’den 6.200 dolar tahmini

Altın 30 Ocak cuma günü, doların güçlenmesinin baskısıyla geri çekildi.

Yatırımcıların süregelen jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerden dolayı güvenli liman olan altına yönelmesiyle, ocak ayını 1980 yılından bu yana en güçlü aylık yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Külçe altın, Trump yönetiminin Kevin Warsh'ı ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstermeye hazırlandığına yönelik haberlerin ardından ABD dolarının güçlenmesiyle, iki haftanın ardından ilk düşüşünü yaşadı.

Spot altın, önceki gün 5.594,82 dolar ile rekor kırmasından sonra, sert düşüşle ons başına 5.165,11 dolara düştü.

Altın fiyatları ocak ayında şu ana kadar yüzde 24'ten fazla yükselerek üst üste 6'ncı aylık kazancına yöneldi ve Ocak 1980 yılından bu yana en büyük aylık artışını kaydetme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

GÜMÜŞTEN TARİHİ YÜKSELİŞ

Spot gümüş ise perşembe günü 121,64 dolar ile rekor seviyeyi görmesinden sonra düşüşle 108,83 dolara geriledi. Gümüş fiyatları bu ay yüzde 62 artarak tarihindeki en güçlü aylık performansına doğru ilerliyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü faizleri sabit tutma kararının etkisiyle arttı; ancak art arda ikinci haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, aralık ayı enflasyonunun büyük olasılıkla merkez bankasının yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde olduğunu açıkladı.

Perşembe günü açıklanan ABD verileri, haftalık işsizlik maaşı başvurularının gerilediğini ve işten çıkarmaların düşük seyrettiğini ortaya koydu. Buna karşın zayıf işe alımlar, tüketicilerin iş gücü piyasasına ilişkin kötümserliğini devam etmesine yol açtı.

Kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı güvenlik güçleri ve liderleri hedef alan, protestocuları cesaretlendirmeyi amaçlayan sınırlı saldırılar dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Ayrıca İsrailli ve Arap yetkililer, sadece hava gücünün İran'daki dinî yönetimi devirmeye yetmeyeceğini belirtiyor.

İsviçre gümrük verilerine göre, Aralık ayında İsviçre'nin altın ihracatı aylık bazda yüzde 27 yükseldi. İngiltere'ye yapılan sevkiyatlar, Ağustos 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

UBS'DEN ONS ALTIN İÇİN 6.200 DOLAR TAHMİNİ

UBS, altın için fiyat hedefini yukarı yönlü revize edere Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için ons başına 6.200 dolar seviyesine işaret etti. Bankanın önceki tahmini ons başına 5.000 dolar seviyesindeydi.

Söz konusu iyimser beklenti, SPDR Gold Shares ETF'nin (GLD) son bir yılda yüzde 94,56 gibi dikkat çekici bir getiri sağlamasıyla destekleniyor.

Yatırım bankası, sonraki yıllarda merkez bankalarının güçlü altın alımlarının devam etmesini, ETF'lere yönelik girişlerin artmasını ve külçe talebindeki yükselişi altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel unsurlar olarak görüyor.

InvestingPro verilerine göre; GLD, son 6 ayda yüzde 61,49 artarken, yılbaşından bu yana getiri yüzde 24,79 seviyesine çıktı. Bu tablo, güçlü talebi yansıtıyor.

UBS, olumlu görünümü ABD'de reel faizlerin düşmesi, küresel ekonomik endişelerin sürmesi ve özellikle ara seçimler ile yükselen mali baskılara bağlı olarak ABD iç politikasına ilişkin belirsizlikler gibi faktörlere bağlıyor.

UBS, ABD'deki ara seçimlerin ardından altın fiyatlarının 2026 sonuna doğru sınırlı bir geri çekilme ile ons başına 5.900 dolar seviyesine gerilemesini bekliyor.

PLATİN VE PALADYUMDA SON DURUM

Spot platin, pazartesi günü 2.918,80 dolar ile rekor kırmasının ardından yüzde 0,9 düşüşle ons başına 2.606,15 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,5 artışla 2.016,69 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

Ons altının 6.200 dolar olması durumunda; gram altın kaç TL olur? İşte örnek hesaplama...

Bankalararası ortalama değişim kuruna göre; 1 USD = 43,50 TL civarındadır.

Hesaplama Adımları

Ons altın = 6.200 USD

Bir ons = 31,1035 gram altına eşittir.

Gram altın fiyatı (USD):

6.200 ÷ 31,1035 ≈ 199,36 USD/gram

Gram altın TL'ye çevirme:

199,36 USD × 43,50 TL ≈ 8.673 TL/gram

Sonuç: 6.200 USD seviyesinde ons altın, yaklaşık 8.670 TL / gram eder.