Altın alışverişinde yeni dönem başlıyor

Kuyumculuk sektöründe kayıt dışılığı ortadan kaldırmak amacıyla alımsatım işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni sistemle 1 gramdan külçeye kadar altınlar üzerine lazerle işaretlenip Kıymetli Maden Ticaret Sistemi (KMTS) kapsamında takip edilecek. Vatandaşlar nakit ödeme sınırı olan 30 bin liraya kadar nakit olarak alışveriş yapılabilecek. Ancak bu sınırın üzerinde ise bankadan işlem yapmak zorunlu olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek, vergi güvenliğini sağlamak, saflık ayarı ve ağırlık konusundaki sahteciliği önlemek ayrıca rafineriler tarafından üretilen kıymetli madenlerin ambalajlanarak standart hale getirilmesinin sağlanması hedeflenen KMTS işleyişine ilişkin açıklama yaptı. KMTS, rafineriler tarafından üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri özelliklerinin Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz kodla her ürünün ambalajına işlendiği ve aynı kodla Darphane tarafından kayıt altına alınarak izlendiği bir sistem olarak öne çıkıyor.

SAHTECİLİK ÖNLENECEK

Böylece sahteciliğin de önüne geçiliyor. KMTS kapsamında işlenmemiş altınların sistem üzerinden takibi sağlanarak, 1 gramdan 10 grama kadar altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası ambalajın üzerine lazerle işaretlenecek.