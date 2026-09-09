Altın alışverişinde yeni dönem! Kuyumcuya gitmeye gerek yok, artık düğün takısı kapıya kadar geliyor

DÜĞÜN VE NİKAHLARDA ALTIN ALIŞVERİŞİ DEĞİŞİYOR

Dijital satış noktaları, düğün ve nikah gibi geleneksel olarak altın takılan organizasyonlarda da yeni bir alışveriş seçeneği sunuyor.

Tüketiciler farklı gramaj ve bütçe seçenekleri arasından tercih yapabilirken, satın alınan fiziki altının adrese gönderilmesiyle altını önceden satın alıp taşıma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Bu yöntem, özellikle düğün ve nikah sahiplerinin misafirlerine altın hediye seçeneği sunmasına imkan sağlıyor.