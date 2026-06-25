Altın düştü, döviz yükseldi... Merkez Bankası rezervleri güçlü yükselişe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verilerine göre, 19 Haziran 2026 haftasında resmi rezerv varlıkları yükseliş kaydetti.

Bir önceki haftada 152 milyar dolar seviyesinde bulunan resmi rezerv varlıkları, yüzde 3,4 artışla 157,2 milyar dolara çıktı.

DÖVİZ REZERVLERİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Söz konusu dönemde döviz varlıkları dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

Bir önceki haftaya göre yüzde 14,1 artan döviz rezervleri 51,8 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Rezervlerdeki bu yükseliş, son dönemde döviz likiditesindeki iyileşmenin devam ettiğine işaret etti.

ALTIN REZERVLERİNDE SINIRLI GERİLEME

Altın cinsinden rezerv varlıkları ise haftalık bazda düşüş gösterdi.

19 Haziran haftasında altın rezervleri yüzde 1,3 azalarak 97,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylece TCMB rezervleri içinde en büyük payı oluşturan altın varlıklarında sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki rezerv pozisyonu ile Özel Çekme Hakları (SDR) toplamı ise 7,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

REZERVLERİN YÜZDE 62'Sİ ALTINDAN OLUŞTU

Verilere göre toplam 157,2 milyar dolarlık resmi rezervin:

Yaklaşık yüzde 62,2'si altın rezervlerinden

Yaklaşık yüzde 33'ü döviz varlıklarından

Yaklaşık yüzde 4,8'i IMF rezerv pozisyonu ve SDR'den oluştu.

Son veriler, TCMB'nin rezerv kompozisyonunda altının ağırlığını koruduğunu, buna karşın son haftada döviz rezervlerinde belirgin bir toparlanma yaşandığını ortaya koydu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör