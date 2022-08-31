Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı grafik ile 31 Ağustos çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu hafta ortasında yeniden gündemde. Sene başından bu yana inişli çıkışlı bir grafikte seyreden rakamlar hareketliliğini sürdürüyor. Altın gram fiyatı ile sorgulanırken FED faiz kararı başta olmak üzere piyasalara etki edecek haberler de gündemde. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı yükselen rakamların ardından düşüşünü sürdürüyor. Peki, 31 Ağustos bugün tam, yarım, cumhuriyet, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın alış-satış rakamları…