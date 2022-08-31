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Giriş Tarihi: 31.8.2022 06:49

Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı grafik ile 31 Ağustos çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı grafik ile 31 Ağustos çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları bugün de gündemdeki yerini aldı. Yatırım ya da birikim yapacaklar Kapalıçarşı ve serbest piyasalar üzerinde sorgulamalara başladı. Tam, yarım, cumhuriyet, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt arıyor. FED başkanı Powell’ın açıklamaları ardından hareketlenen ons altın da altın gram fiyatı üzerinde ekili oluyor. Peki, 31 Ağustos bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, altın fiyatları canlı takip ekranı…

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu hafta ortasında yeniden gündemde. Sene başından bu yana inişli çıkışlı bir grafikte seyreden rakamlar hareketliliğini sürdürüyor. Altın gram fiyatı ile sorgulanırken FED faiz kararı başta olmak üzere piyasalara etki edecek haberler de gündemde. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı yükselen rakamların ardından düşüşünü sürdürüyor. Peki, 31 Ağustos bugün tam, yarım, cumhuriyet, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın alış-satış rakamları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 919,75

SATIŞ: 953,41

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.756,00

SATIŞ: 6.835,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.761,00

SATIŞ: 6.863,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.684,00

SATIŞ: 6.660,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.292,00

SATIŞ: 3.341,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.651,00

SATIŞ: 1.670,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.007,63

SATIŞ: 1.007,77

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı grafik ile 31 Ağustos çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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