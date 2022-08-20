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Giriş Tarihi: 20.8.2022 07:37

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 20 Ağustos tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 20 Ağustos tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları hareketliliği kuyumcuları ziyaret etmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yatırım ya da hediye amacıyla altın almak isteyen pek çok kişi 20 Ağustos tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, altının gramı kaç TL, düştü mü, yükseldi mi gibi sorulara yanıt arıyor. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel 22 ayar bilezik, ons, gram, çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları ve döviz kurları, piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından mercek altına alınıyor. Merkez Bankası'nın son faiz kararı ve ekonomiye yönelik hamlelerinin ardından 20 Ağustos tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, düştü mü, yükseldi mi gibi sorular yanıt arıyor. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ile altının gram fiyatı!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 927,36

SATIŞ: 963,64

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.812,00

SATIŞ: 6.908,00

Güncel Rakamlar İçin Altın Fiyatları Linkine Tıklayınız

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.819,00

SATIŞ: 6.922,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.638,00

SATIŞ: 6.732,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.319,00

SATIŞ: 3.377,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.665,00

SATIŞ: 1.688,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.015,66

SATIŞ: 1.016,26

Güncel Rakamlar İçin Gram Altın Fiyatları Linkine Tıklayınız

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 20 Ağustos tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?
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