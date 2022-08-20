Altın fiyatları canlı takip ekranı: 20 Ağustos tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları ve döviz kurları, piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından mercek altına alınıyor. Merkez Bankası'nın son faiz kararı ve ekonomiye yönelik hamlelerinin ardından 20 Ağustos tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, düştü mü, yükseldi mi gibi sorular yanıt arıyor. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ile altının gram fiyatı!