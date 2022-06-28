"BDDK ŞİRKETLERE TL İHTİYACINIZ VARSA DÖVİZİNİZİ BOZUN DEDİ"

BDDK'nın Merkez Bankası'nın ve diğer kuruluşların Türk Lirasını koruma adına çeşitli kararlarını açıklığını ifade eden Memiş, "Bu son BDDK'nın hamlesi de bu yönde bir karardı. BDDK'da burada ne yaptı? 15 milyon TL'nin üzerinde tekabül eden döviziniz varsa ticari kredi kullanamayacaksınız. Eğer TL ihtiyacınız varsa gidin dövizini satın dedi" diye konuştu.

Memiş, "Daha önce neydi benim dövizim var. Benim dövizim orda dursun. Değer kazansın. Ben gideyim TL ihtiyacımı kredi çekerek sağlayayımdı. BDDK'nın bu kararı ile şimdi bu düzen bozulmuş oldu" dedi.