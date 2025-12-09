Altın fiyatları için yatırımcılara 1980 örneği! Balon çok şişti, her an patlayabilir

Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak bildiği altın fiyatları 2025 yılında tarihi seviyelere yükseldi. Altın fiyatlarının 2025'te nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmayı sürdürürken, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) önemli değerlendirmede bulundu.

Son dönemde hızla yükselen altın fiyatlarının artık "geleneksel güvenli liman" özelliğini kaybederek daha çok spekülatif bir yapıya dönüştüğünü belirten BIS analistleri, altının güçlü şekilde yükselmesini, "En az 50 yılda görülmemiş bir anormallik" olarak yorumladı.