Altın fiyatları için yatırımcılara 1980 örneği! Balon çok şişti, her an patlayabilir

Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak bildiği altın fiyatları 2025 yılında tarihi seviyelere yükseldi. Altın fiyatlarının 2025'te nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmayı sürdürürken, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) önemli değerlendirmede bulundu.
Son dönemde hızla yükselen altın fiyatlarının artık "geleneksel güvenli liman" özelliğini kaybederek daha çok spekülatif bir yapıya dönüştüğünü belirten BIS analistleri, altının güçlü şekilde yükselmesini, "En az 50 yılda görülmemiş bir anormallik" olarak yorumladı.
ABARTILI HABERLER YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ
Eylül ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazanan altındaki yükselişin aslında "abartılı haberlerin yatırımcı ilgisini artırmasından" kaynaklandığını belirten BIS raporunda bu rallinin sağlıksız olduğu belirtildi.
ALTIN PATLAYICI BÖLGEDE
BIS analistleri, faiz indirimi beklentileri, küresel risk iştahının artması, gümrük tarifeleri, teknoloji ve yapay zeka hisseleri ile ekonomik yavaşlama endişelerinin azalması gibi nedenlerle yükselen altının "patlayıcı bölge" olarak tanımlanan alana girdiğini vurguladı.
BIS raporunda altın fiyatları için "Şişme döneminin ardından bir balon genellikle keskin ve hızlı bir düzeltmeyle patlar" uyarısı yapıldı.
1980 altın balonunu gösteren BIS, her düzeltmenin aynı şekilde yaşanmayabileceğini, bazı balonların daha uzun bir zaman dilimine yayılmış yavaş bir düşüşle de sönebileceği de belirtildi.