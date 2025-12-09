Altın fiyatları için yatırımcılara 1980 örneği! Balon çok şişti, her an patlayabilir

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Rekor seviyelere yükselen altın fiyatları için Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), 1980'de yaşanan sert düşüşü örnek göstererek önemli uyarılarda bulundu. BIS, sarı metalin güvenli liman pozisyonundan uzaklaşarak spekülatif bir varlık haline geldiğini vurgulayarak, "Altın balonu çok şişti, keskin ve hızlı bir düzeltmeyle her an patlayabilir" değerlendirmesini yaptı.

Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak bildiği altın fiyatları 2025 yılında tarihi seviyelere yükseldi. Altın fiyatlarının 2025'te nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmayı sürdürürken, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) önemli değerlendirmede bulundu.

Son dönemde hızla yükselen altın fiyatlarının artık "geleneksel güvenli liman" özelliğini kaybederek daha çok spekülatif bir yapıya dönüştüğünü belirten BIS analistleri, altının güçlü şekilde yükselmesini, "En az 50 yılda görülmemiş bir anormallik" olarak yorumladı.

ABARTILI HABERLER YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ

Eylül ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazanan altındaki yükselişin aslında "abartılı haberlerin yatırımcı ilgisini artırmasından" kaynaklandığını belirten BIS raporunda bu rallinin sağlıksız olduğu belirtildi.

ALTIN PATLAYICI BÖLGEDE

BIS analistleri, faiz indirimi beklentileri, küresel risk iştahının artması, gümrük tarifeleri, teknoloji ve yapay zeka hisseleri ile ekonomik yavaşlama endişelerinin azalması gibi nedenlerle yükselen altının "patlayıcı bölge" olarak tanımlanan alana girdiğini vurguladı.

BIS raporunda altın fiyatları için "Şişme döneminin ardından bir balon genellikle keskin ve hızlı bir düzeltmeyle patlar" uyarısı yapıldı.

1980 altın balonunu gösteren BIS, her düzeltmenin aynı şekilde yaşanmayabileceğini, bazı balonların daha uzun bir zaman dilimine yayılmış yavaş bir düşüşle de sönebileceği de belirtildi.

