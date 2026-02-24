Altın fiyatları için yıl sonu rekor tahmini! Bankacılık devi rakam vererek volatiliteye dikkat çekti

ALTIN 5.400'Ü GÖRECEK AMA...

Goldman Sachs analisti altın fiyatlarının 2026 boyunca yükseliş eğilimini sürdüreceği ve yıl sonunda 5.400 dolara çıkacağı öngörüldü.

Lina Thomas, 5.400 dolarlık tahmin için "önemli yukarı yönlü" risk bulunduğunu ifade etti. Temel senaryonun, özel sektörün altına yönelik ilave çeşitlendirme akımlarını tam olarak yansıtmadığı belirtildi.

Altın piyasasının küresel tahvil ve hisse senedi piyasalarına kıyasla görece küçük olduğuna işaret edilen notta, bu nedenle sınırlı yeniden tahsislerin bile fiyatlar üzerinde büyük etki yaratabileceği aktarıldı.

Buna karşın talebin önemli bölümünün alım opsiyonları üzerinden gerçekleştiği ve bunun fiyat dalgalanmalarını artırabileceği uyarısında bulunuldu. Banka, yükseliş trendinin devam edebileceğini ancak volatilitenin de artabileceğini bildirdi.