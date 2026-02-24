Altın fiyatları için yıl sonu rekor tahmini! Bankacılık devi rakam vererek volatiliteye dikkat çekti

ABD-İran arasında yaşanan jeopolitik gerilimlerle altın fiyatları görülmemiş seviyelere ulaştı. 2026'nın henüz başında 5.600 dolara kadar yükselen ons altın, ardından sert düşüşle 4.400 dolara kadar geriledi. Altın ABD-İran cephesinde savaş beklentileriyle yeniden atağa geçerken, yükselişin nereye kadar süreceği merak konusu olmayı sürdürüyor.
Bu konuda dünyaca ünlü bankacılık devi Goldman Sachs'tan dikkat çeken analiz ve tahmin geldi.
ALTININ YÜKSELİŞİ İÇİN İKİ ANA ETKEN
Goldman Sachs Research Kıdemli Emtia Analisti Lina Thomas, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir öngörü paylaştı. Lina Thomas, altın fiyatlarındaki yükselişin iki temel unsura dayandığını belirterek süregelen merkez bankası alımları ile ABD'de faizlerin düşmesiyle artan yatırımcı tahsislerine dikkat çekti.
Açıklamada, merkez bankalarının döviz rezervlerini geleneksel varlıklardan altına doğru çeşitlendirmeyi sürdürdüğü ve bunun yapısal bir talep oluşturduğu ifade edildi. Bu eğilimin 2026 boyunca devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Banka ayrıca, Federal Reserve'ün bu yıl faiz indirimine gitmesini beklediklerini bildirdi. Notta, faiz indirimlerinin faiz getirisi olmayan varlıkların elde tutma maliyetini düşürdüğü ve reel getirilerdeki gerilemenin tarihsel olarak değerli metallere girişleri desteklediği vurgulandı.
ALTIN 5.400'Ü GÖRECEK AMA...
Goldman Sachs analisti altın fiyatlarının 2026 boyunca yükseliş eğilimini sürdüreceği ve yıl sonunda 5.400 dolara çıkacağı öngörüldü.
Lina Thomas, 5.400 dolarlık tahmin için "önemli yukarı yönlü" risk bulunduğunu ifade etti. Temel senaryonun, özel sektörün altına yönelik ilave çeşitlendirme akımlarını tam olarak yansıtmadığı belirtildi.
Altın piyasasının küresel tahvil ve hisse senedi piyasalarına kıyasla görece küçük olduğuna işaret edilen notta, bu nedenle sınırlı yeniden tahsislerin bile fiyatlar üzerinde büyük etki yaratabileceği aktarıldı.
Buna karşın talebin önemli bölümünün alım opsiyonları üzerinden gerçekleştiği ve bunun fiyat dalgalanmalarını artırabileceği uyarısında bulunuldu. Banka, yükseliş trendinin devam edebileceğini ancak volatilitenin de artabileceğini bildirdi.