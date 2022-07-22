Altın fiyatları sessizliğini bozdu! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, 1 gram fiyatı kaç TL? (22 Temmuz 2022)

Altın fiyatları düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hem vatandaşın hem de yatırımcının ilgi odağı halini aldı. Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen ve 950 TL'lere kadar inen gram altın fiyatı bugün bir miktar arttı. Peki bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL? İşte 1 gram altın fiyatı ve 22 Temmuz canlı altın fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI – 22 TEMMUZ 2022

İşte güncel altın alış satış rakamları ve anlık durum;