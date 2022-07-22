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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları sessizliğini bozdu! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, 1 gram fiyatı kaç TL? (22 Temmuz 2022)
Giriş Tarihi: 22.7.2022 07:44

Altın fiyatları sessizliğini bozdu! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, 1 gram fiyatı kaç TL? (22 Temmuz 2022)

Altın fiyatları sessizliğini bozdu! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, 1 gram fiyatı kaç TL? 22 Temmuz 2022

Altın fiyatları bir süredir koruduğu düşüş seyrini değiştirdi. Son bir yılın en düşük seviyelerini gören altın fiyatları bugün bir miktar yükselişe geçerek yatırımcıların dikkatini çekti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, 1 gram altın fiyatı kaç TL? İşte 22 Temmuz güncel alış satış rakamları ile altın fiyatları canlı takip ekranı!

Altın fiyatları düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hem vatandaşın hem de yatırımcının ilgi odağı halini aldı. Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen ve 950 TL'lere kadar inen gram altın fiyatı bugün bir miktar arttı. Peki bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL? İşte 1 gram altın fiyatı ve 22 Temmuz canlı altın fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI – 22 TEMMUZ 2022

İşte güncel altın alış satış rakamları ve anlık durum;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 883,53

SATIŞ: 917,76

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.634,00

SATIŞ: 6.737,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.599,00

SATIŞ: 6.699,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.465,00

SATIŞ: 6.566,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.232,00

SATIŞ: 3.296,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.621,00

SATIŞ: 1.648,00

Çeyrek Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 976,33

SATIŞ: 976,48

Gram Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

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Altın fiyatları sessizliğini bozdu! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, 1 gram fiyatı kaç TL? (22 Temmuz 2022)
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