ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Altın, yatırımcıların Federal Rezerv toplantısı öncesinde Salı günü ons başına 4.190 dolara seviyelerinde hareket etti. Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Yatırımcılar Merkez Bankası Başkanı Powell'in açıklamalarını yakından takip edecek. FED'in bu toplantıda faiz indirimine gitmesi piyasalar tarafından yüzde 87 olarak fiyatlandı. Bu yıl 2 faiz indirimi bekleniyor. Öte yandan, Çin Merkez Bankası altın rezervlerini 13. ay üst üste artırarak toplam rezervlerini 74,12 milyon troy onsa çıkardı.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), altın fiyatlarına ilişkin yaptığı yorumda altının geleneksel güvenli liman rolünden uzaklaştığını ve artık çok daha spekülatif bir yapıya büründüğünü belirtti. BIS Para ve Ekonomik Departmanı Başkanı Hyun Song Shin, "Altının fiyatı diğer riskli varlıklarla birlikte yükseldi ve güvenli liman olarak hareket etme yönündeki tarihsel kalıptan saptı. Altın artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldi" ifadelerini kullandı.