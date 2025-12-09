Türkiye'nin en iyi haber sitesi
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları, 10 Aralık tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde yatay seyretti. Ons altın salı gününe 4 bin 190 dolardan başladı. FED’in görüşmeler sonrasında faiz indirimine gideceğine kesin gözü ile bakılırken ABD enflasyon verileri takip ediliyor. Gelişmelerden yurt içi piyasalardaki gram altın fiyatı da etkilendi. Çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Altın fiyatları, son zamanlardaki durgun ilerleyişine devam ediyor. FED'in faiz indirimlerine gitmesi beklenirken merkez bankası başkanı değişikliği halinde faizlerin daha fazla düşmesi ve altının yükselmesi olası senaryolar arasında. Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira?

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Altın, yatırımcıların Federal Rezerv toplantısı öncesinde Salı günü ons başına 4.190 dolara seviyelerinde hareket etti. Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Yatırımcılar Merkez Bankası Başkanı Powell'in açıklamalarını yakından takip edecek. FED'in bu toplantıda faiz indirimine gitmesi piyasalar tarafından yüzde 87 olarak fiyatlandı. Bu yıl 2 faiz indirimi bekleniyor. Öte yandan, Çin Merkez Bankası altın rezervlerini 13. ay üst üste artırarak toplam rezervlerini 74,12 milyon troy onsa çıkardı.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), altın fiyatlarına ilişkin yaptığı yorumda altının geleneksel güvenli liman rolünden uzaklaştığını ve artık çok daha spekülatif bir yapıya büründüğünü belirtti. BIS Para ve Ekonomik Departmanı Başkanı Hyun Song Shin, "Altının fiyatı diğer riskli varlıklarla birlikte yükseldi ve güvenli liman olarak hareket etme yönündeki tarihsel kalıptan saptı. Altın artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldi" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?
Gram altın yeni güne düşüşle başlamasının ardından serbest piyasalarda 5 bin 810 TL seviyelerinden işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.810,83
SATIŞ: 5.816,47

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.410,00
SATIŞ: 9.481,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 37.189,31
SATIŞ: 37.923,41

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 37.523,00
SATIŞ: 37.774,00

