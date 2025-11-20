Altın fiyatlarında 2026 çıtası yükseldi! Bankacılık devi rekor seviyeyi açıkladı

Tarihi seviyelere yükselerek yatırımcının ilgisini çeken altın fiyatları 20 Ekim'de gördüğü 4.381 dolarlık rekorun ardından sert düşüşe geçti. Bir ay içinde yüzde 6'ya yakın gerileyerek 4.000 dolar psikolojik seviyeye kadar inen altın fiyatları için küresel bankacılık devleri 2026 beklentisini açıklamaya devam ediyor.

İsviçreli bankacılık devi UBS 2026 ortası için altın hedefini yükseltti.

ALTINDA REKOR HEDEFİ DEĞİŞTİ

2026 yıl ortası için altın fiyat hedefini ons başına 4.200 dolardan 4.500 dolara çıkaran banka, yukarı yönlü senaryosunu da 4.700 dolardan 4.900 dolara revize ederken, aşağı yönlü beklentisini 3.700 dolar seviyesinde sabit tuttu.

Diğer bankaların beklentileri şu şekilde:

GOLDMAN SACHS

Goldman analistleri ise altındaki düşüşün kalıcı bir trendin başlangıcı değil, geçici bir dalgalanma olabileceğini belirtti.

Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2026 yılının sonuna kadar 4.900 dolar seviyesine ulaşacağını öngörerek, mevcut seviyelere göre yüzde 20'lik bir yükseliş gerçekleşebileceğini söyledi.

JP MORGAN

JPMorgan'ın özel bankacılık birimi altının yükselişinin önümüzdeki yıl ons başına 5 bin dolarlık seviyeyi aşabileceğini öngörmüştü.

ANZ

Avustralya merkezli ANZ ise 2026 yılının ortası için altın fiyatı tahminini yukarı yönlü güncellemişti.

Banka, ekim ayında yayımladığı raporda öngördüğü 4 bin 600 dolarlık tepe sev iyesini yeniden değerlendirerek beklentisini artırmış ve ons altının 2026 ortasına kadar 4 bin 800 dolara kadar yükselebileceğini öngörmüştü.

COMMERZBANK

Değerli metalde daha temkinli kalan Alman bankası Commerzbank ise 2026 sonunda ons altının 4.200 dolara çıkabileceğini ifade etmişti.