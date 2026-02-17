Altın fiyatlarında yükseliş bitti mi? Sarı metal için beklenmeyen tahmin

GÜMÜŞTE "GAMA SIKIŞMASI" DÖNEMİ

Gümüş piyasasındaki ani hareketleri "gama sıkışması" ile ilişkilendiren Melek, perakende yatırımcıların opsiyon piyasasına agresif girişinin piyasa yapıcıları fiziksel alıma zorladığını belirtti.

Stok sıkıntıları olan piyasada bu durum bir sıkışmaya neden oldu ancak Melek, bu sürecin şimdilik sona erdiğini düşünüyor.

Melek, Haziran ayında ticaret tarifeleri konusunda netlik sağlanması durumunda, gümüş ve bakır gibi metaller için itici güçlerin ortadan kalkabileceği ifade etti.