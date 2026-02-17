Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatlarında yükseliş bitti mi? Sarı metal için beklenmeyen tahmin
Giriş Tarihi: 17.02.2026 09:47 Son Güncelleme: 17.02.2026 09:53

Altın fiyatlarında yükseliş bitti mi? Sarı metal için beklenmeyen tahmin

Jeopoltilik gerilimler ile 5.600 dolara kadar yükselerek tarihi seviyeleri gören ons altının yaklaşık 700 dolarlık düşüşünün ardından yükseliş trendinin sürüp sürmeyeceği merak ediliyordu. Kanadalı çok uluslu bir yatırım bankasından sarı metal için beklenmeyen bir tahmin geldi. TD Securities Genel Müdürü Bart Melek, ons altının 5 bin dolar eşiğini kırmakta zorlanacağını söyledi.

Altın fiyatlarında yükseliş bitti mi? Sarı metal için beklenmeyen tahmin
  • ABONE OL

Fed başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh'ın enflasyon konusundaki şahin tutumu ve faiz oranlarının seyrine dair yarattığı karmaşa, değerli metallerin ivmesini zayıflatabileceğini söyleyen Bart Melek, altının birinci çeyrekte ortalama 5.000 dolar seviyesinde kalacağını ve bu seviyenin üzerine çıkmakta zorlanacağını öngörüyor.

GÜMÜŞTE "GAMA SIKIŞMASI" DÖNEMİ

Gümüş piyasasındaki ani hareketleri "gama sıkışması" ile ilişkilendiren Melek, perakende yatırımcıların opsiyon piyasasına agresif girişinin piyasa yapıcıları fiziksel alıma zorladığını belirtti.

Stok sıkıntıları olan piyasada bu durum bir sıkışmaya neden oldu ancak Melek, bu sürecin şimdilik sona erdiğini düşünüyor.

Melek, Haziran ayında ticaret tarifeleri konusunda netlik sağlanması durumunda, gümüş ve bakır gibi metaller için itici güçlerin ortadan kalkabileceği ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatlarında yükseliş bitti mi? Sarı metal için beklenmeyen tahmin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz