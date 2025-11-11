Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:35

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? UBS rakam vererek yeni tahminini açıkladı

Yükselişe yeniden başlayan altın fiyatları için Zürih merkezli İsviçre bankası UBS'den yeni tahmin geldi. Düşüşün 'sadece bir ara' olduğunu vurgulayan banka, ons altın için rakam verdi.

Mayıs ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını yapan altın fiyatları yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Yıl başından bu yana yüzde 60'tan fazla kazandıran altın fiyatları için Zürih merkezli İsviçre bankası UBS yeni beklentisini açıkladı.

UBS stratejistleri, altın fiyatlarında yükseliş trendinin süreceğine işaret etti.

DÜŞÜŞ SADECE BİR ARAYDI

Son iki haftadaki düşüşün "sadece bir ara" niteliğinde olduğunu vurgulayan banka, ons altın için beklediği rakamı açıkladı.

UBS strateji ekibi, Ulrike Hoffmann-Burchardi liderliğinde yayımladığı notta, "ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasının sona ermesi risk iştahını desteklese bile, altın fiyatlarının daha da tırmanabileceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN DAHA DA YÜKSELECEK

Banka altın fiyatlarının ons başına 4.700 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.

