Türkiye'nin ekonomide üretim ve istihdam öncelikli modelinde sigorta sektörünün en temel sac ayaklarından biri olacağını belirten Türkiye Sigorta
Genel Müdürü Atilla Benli
, "Sigorta sektörü bir taraftan riski dağıtır, bir taraftan da tasarrufu sağlayarak yatırımlara kaynak olacak tasarrufun birikimin artmasına neden olur. Vatandaşımızın risklerini sigorta sektörü olarak biz teminat altına almaya hazırız" dedi.
YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİ
APara
'da yayınlanan Güvenli Hayat
programına katılan Benli, sigorta sektörünün üst politika belgelerinde son dönemde daha sık yer aldığını da vurguladı. Benli, "Cumhurbaşkanlığı
'nın yıllık planlarında da diğer üst politika belgelerinde de sigorta sektörünün öncü olduğunu görüyoruz. Banka
dışı finans sektörünün gelişmesi bir yere kondu. Tüketim-kredi ilişkisinden banka tarafının güçlü olduğu bir ekonomiden şimdi yatırım-tasarruf ilişkisine üretim istihdam ilişkisini geçiş için bütün kamu kurumları kuruluşları seferber olduğuna göre biz de buraya en fazla faydası olabilecek sektörüz. Kamu adına hareket eden bir şirket olarak en büyük faydayı vermek üzere çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Bireysel
emeklilik getirilerinin şu anda bütün sermaye piyasalarındaki araçlardan çok daha yüksek olduğunun altını çizen Benli, "Altın günleri yerine BES günleri yapalım. Çocuklarımız doğduğunda BES hediye edelim. 18 yaş altına BES var. Bunların hem ailemize, hem topluma hem de ekonomiye katkısı oluyor. Böylece bireysel olarak kendimizi de koruyoruz. Aynı zamanda ülkemizin geleceğine ve ekonomisine de yatırım yapmış oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
2022 DE HIZLI BİR YIL OLACAK
2021 yılının sigortacılık sektörü olarak yoğun geçtiğini belirten Benli sözlerini şöyle sürdürdü: "Yangınlar, seller, pandemi ile sigorta sektöründe ve sigorta algısında çok hızlı bir aşama kaydedildi. En önemli aşama da dijitalleşmede oldu. 2022 yılı için hem dijitalleşme hem mevzuat alanındaki yeni gelişmeler göreceğiz. Siber sigortalar da özellikle KOBİ'lerimiz için ön plana çıktı."
DÜNYA MARKASI OLACAĞIZ
DÜNYA markası
olma yolunda ilk günden beri çalıştıklarını da vurgulayan Benli şunları söyledi: "Türkiye Sigorta olarak dünya markası olmak için belirli bir ölçeğe ulaşmak için çalışıyoruz. Markalaşma uluslararası marka olmak için yeterli değil. Aynı zamanda belirli bir sermaye büyüklüğüne ulaşmanız lazım. Ancak bunu yapabilmek için dijital imza, e-poliçe gibi ilgili adımların da atılması lazım."
KâRLI BÜYÜME SÜRECEK
ALTI
kamu sigorta şirketinin tek çatı altında toplanmasıyla kurulan Türkiye Sigorta'nın bir yılını geride bıraktığını belirten Atilla Benli, "Eylül sonu itibarıyla büyüklüğümüz 13 milyara yaklaştı. Özkaynağımız 3.8 milyar, 150 milyon da son dönem kârımız var. Hasar prim oranı ve bileşik rasyolar gibi çeşitli oranlar zaten karlı olan büyümenin devam edeceğini gösteriyor" dedi.