Altın için 6.000 dolarlık rekor tahmin! Emtia stratejisi uzmanı gümüş ile kıyaslayıp tarih verdi

"ALTIN, GÜMÜŞÜN SUNAMADIĞI BİR GÜVENCE SAĞLIYOR"

Fransız bankanın yöneticisi Wilson, makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin sürmesi halinde altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 6 bin dolara yükselebileceğini söyledi. Altın-gümüş oranının son iki yıl ortalaması olan 80'li seviyelerin altında bulunduğunu ancak yeniden yükseliş eğilimine girdiğini belirten Wilson, altının riskten korunma aracı olarak daha güçlü bir konumda olduğunu ifade etti. Wilson, "Bence burada daha fazla kopuş için hâlâ alan var. Altın, riskten korunma açısından bana gümüşün sunamadığı bir güvence sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.