Altın için 6.000 dolarlık rekor tahmin! Emtia stratejisi uzmanı gümüş ile kıyaslayıp tarih verdi

Rekor üstüne rekor kırarak piyasalara damgasını vuran altın ve gümüş fiyatları, şok düşüşün ardından geçtiğimiz hafta tepki alımlarıyla dalgalandı. Yeni haftada yön arayışına devam eden altın ve gümüş kritik seviyelerde fiyatlanmaya devam ederken BNP Paribas SA Emtia Stratejisi Direktörü David Wilson değerli metaller için beklentisini açıkladı.
"ALTIN, GÜMÜŞÜN SUNAMADIĞI BİR GÜVENCE SAĞLIYOR"
Fransız bankanın yöneticisi Wilson, makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin sürmesi halinde altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 6 bin dolara yükselebileceğini söyledi. Altın-gümüş oranının son iki yıl ortalaması olan 80'li seviyelerin altında bulunduğunu ancak yeniden yükseliş eğilimine girdiğini belirten Wilson, altının riskten korunma aracı olarak daha güçlü bir konumda olduğunu ifade etti. Wilson, "Bence burada daha fazla kopuş için hâlâ alan var. Altın, riskten korunma açısından bana gümüşün sunamadığı bir güvence sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.
MERKEZ BANKASI ALIMLARI DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Altın fiyatlarına yönelik görünümün merkez bankalarının devam eden alımlarıyla da desteklendiğine işaret eden Wilson, Polonya'nın geçen ay 150 tonluk yeni alım açıkladığını ve ülkenin geçen yılın en büyük alıcısı olduğunu hatırlattı. Ayrıca altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) girişlerin istikrarlı seyrini koruduğunu, geçen haftaki kısa süreli düzeltme dışında belirgin bir çıkış yaşanmadığını kaydetti.
GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?
Ons altın 6 bin dolara yükselmesi halinde gram altın bugünkü Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre yaklaşık 8 bin 420 TL seviyesine yükselecek.