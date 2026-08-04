Altın, petrol ve borsada son durum! İşte piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükselişini sürdürdü. Güne hafif düşüşle başlayan endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazanarak 13.478,97 puana yükseldi.

Gün içinde en düşük 13.395,94, en yüksek ise 13.543,79 puanı gören endekste toplam işlem hacmi dikkat çekerken, yatırımcıların odağında küresel gelişmeler ve emtia fiyatları yer aldı.

BORSA İSTANBUL'DA TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,87 ile en fazla yükselen ana sektör olurken, sanayi endeksi yüzde 0,55, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Mali endeks ise yüzde 0,05 gerileyerek negatif ayrışan tek ana sektör oldu.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü yükselirken, 44'ü değer kaybetti, 2 hisse ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Türk Altın İşletmeleri ve Türkiye İş Bankası (C) olarak sıralandı.

DOLAR VE AVRO YÜKSEK SEVİYESİNİ KORUDU

İstanbul serbest piyasada dolar 47,5600 liradan, avro ise 54,7740 liradan işlem gördü.

Uluslararası piyasalarda ise avro/dolar paritesi 1,1510, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 157,9 seviyesinde bulundu.

ALTIN 4 BİN DOLARIN ÜZERİNDE, PETROL YÜKSELİŞTE

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,1 gerileyerek 4 bin 50 dolar seviyesinde işlem görmeye devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,3 artışla 85,7 dolara yükselerek enerji piyasalarındaki hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.

TAHVİL FAİZLERİNDE SON DURUM

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda gösterge niteliğindeki 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 38,09, bileşik getiri ise yüzde 41,72 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör