Altın Rafinerisi’nde hayali ihracat!

Merkez Bankası'nın ihracatla ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere döviz tutarının yüzde 3'ü kadar verdiği desteği hileli yollarla alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı tespit edilen İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) ve ilişkili şirketlere yönelik operasyon düzenlendi. 23 şüpheliden 21'i gözaltına alındı. Aralarında İAR'ın sahibi Özcan Halaç'ın da bulunduğu 23 şüphelinin kurdukları organizasyonla kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolarlık ihracat üzerinden yüzde 3 devlet desteği aldıkları, sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirlendi.

NASIL YAPTILAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya göre, şirketler ithal ettiği altın madenini Türkiye'deki altın ocaklarında eritti. Bu altınlar, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildi. Bu yolla ortaya çıkan kıymetli maden bileşenleri yasal olarak yurtdışına çıkarıldı ve döviz kazancı sağlandı. Bu şirketlerin kazandığı dövize, talimatlar çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı, bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde devleti sistemli olarak zarara uğratılmaya yönelik yapıldığı ve haksız kazanç elde ettikleri saptandı.

24 AYRI ŞİRKET KURMUŞLAR!

Soruşturmaya göre İAR A.Ş. ve ilişkili şirketler yüzde 3 devlet desteğini almak için 30 çalışanının üstüne 24 yeni şirket kurdu. Bu şirketler üzerinden 543 milyon 634 bin dolar ihracat yaptıkları tespit edildi. Söz konusu bu ihracatla devletten 12 milyon 537 bin dolar haksız kazanç aldıkları kaydedildi.

NEYLE SUÇLANIYORLAR?

Soruşturma kapsamında tespit edilen 23 şahıs hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" gözaltı kararı verildi.

İŞTE ŞÜPHELİ İSİMLER

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi sahibi Özcan Halaç, Genel Müdürü Ayşen Esen, Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, Pazarlama Müdürü Serdar Saraç, şirket çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Ticaret Limited Şirketi çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme Anonim Şirketi Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu, İstanbul Gümüş Rafinerisi Anonim Şirketi İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek.



İSO 500'DE YER ALIYORDU

İAR A.Ş. kuyumculuk sektörüyle tanınan Halaç ailesiyle biliniyor. Halaç Kuyumculuk, 1996'da kurulmuş ilk resmi altın rafinerisi İstanbul Altın Rafinerisi'yle 2022'de birleşmişti. Şirketin sitesindeki mali bilgilere göre İAR A.Ş.'nin 2022'deki cirosu 138 milyar 62 milyon 990 bin 162 lira. Aynı yıldaki ihracat kazancıysa 5129 milyon dolar. İAR A.Ş.'nin 700 milyon liralık kayıtlı sermayesi var. Çıkarılmış sermayesi ise 350 milyon lira. Ayrıca 267 personeli olduğu yazıyor. Firma rafinasyon dışında Türkiye'de ilk defa gram altın üretimini başlattı.

2007'de Dubai Altın Borsası'na üye oldu. 2023'te İstanbul Sanayi Odası'nca (İSO) yayınlanan 'Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu' listesinde dördüncü sırada yer aldı. İstanbul Altın Rafinerisi'nin yönetim kurulu başkanlığını Ayşen Esen, yönetim kurulu başkan vekilliğini ise Erkam Halaç yapıyor. İstanbul Altın Rafinerisi'ne bağlı şirketler arasında Gramaltın Kıymetler Madenler Rafineri San. ve Tic. A.Ş., Kadsis Kıymetli Madenler ve Madencilik A.Ş., Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş., Halaç Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım A.Ş., İstanbul Altın Kıymetli Metallar Ticaret A.Ş. bulunuyor.