Altın rekor öncesi soluklanıyor! Bankacılık devi yatırımcıların "düşecek" korkusuna su serpti

MAKRO BELİRSİZLİKLER ALTINI DESTEKLİYOR

Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliğin sürmesi ve küresel ekonomide risklerin tam olarak ortadan kalkmaması, güvenli liman talebini canlı tutuyor. ING'ye göre kısa vadeli oynaklık devam edebilir ancak orta vadede temel dinamikler altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.

Analistler, yatırımcıların düşüşleri satış fırsatı olarak değil, kademeli alım fırsatı olarak değerlendirme eğiliminde olabileceğine dikkat çekti.