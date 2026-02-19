Altın rekor öncesi soluklanıyor! Bankacılık devi yatırımcıların "düşecek" korkusuna su serpti

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.02.2026 11:24

Hollanda merkezli bankacılık devi ING, altın fiyatları için düşecek beklentisine karşı dikkat çeken bir analiz yayımladı. ING analistleri altının sadece soluklanma aşamasında olduğuna işaret etti.

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert dalgalanma yatırımcıların "düşüş" endişesini artırdı. Federal Reserve tutanaklarının ardından ons altın 5 bin dolar seviyesini aşarken, piyasada yön arayışı dikkat çekti.

Hollanda merkezli bankacılık devi ING'den gelen değerlendirme ise satış baskısının kalıcı bir zayıflamaya işaret etmediği yönünde oldu.

"TEMEL TALEP GÜÇLENMEYE DEVAM EDECEK"

ING analistleri, altındaki son geri çekilmelerin teknik bir düzeltme niteliği taşıdığını belirterek, fiyatlamaların kısa vadede ABD doları ve küresel risk iştahındaki hareketlere duyarlı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Analizde, "Ancak Asya piyasalarında likiditenin normale dönmesi ve makroekonomik belirsizliklerin sürmesiyle birlikte altında temel talebin güçlenmesi bekleniyor. Olası yeni düşüşler yeniden alım ilgisiyle karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi.

MAKRO BELİRSİZLİKLER ALTINI DESTEKLİYOR

Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliğin sürmesi ve küresel ekonomide risklerin tam olarak ortadan kalkmaması, güvenli liman talebini canlı tutuyor. ING'ye göre kısa vadeli oynaklık devam edebilir ancak orta vadede temel dinamikler altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.

Analistler, yatırımcıların düşüşleri satış fırsatı olarak değil, kademeli alım fırsatı olarak değerlendirme eğiliminde olabileceğine dikkat çekti.

