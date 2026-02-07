Altın sınırda, gümüşte derin kayıp! Piyasalarda şoka karşı tepki haftası! İşte en çok kazandıran yatırım

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 7.02.2026 09:43

Geçtiğimiz hafta piyasaları şok eden düşüşle tarihi kayıp yaşayan altın ve gümüş bu hafta tepki alımlarıyla yön buldu. Ons altın 5 bin dolar sınırında tutunmaya devam ederken, gümüş tarafında ise kayıplar sürdü. Tarihi seviyelere yükselen Borsa İstanbul'da BİST100 endeksinde ve kripto para tarafında da bu hafta kayıplar yaşandı. Döviz kurları ise yatay seyrini sürdürdü. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...

