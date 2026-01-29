Altın talebinde tarihi rekor! Dünya sarı metale hücum etti... Tarihte ilk kez 5.000 tonun üzeri görüldü

MÜCEVHERDE HACİM DÜŞTÜ, KÜRESEL DEĞER REKOR KIRDI

Sürekli rekor tazeleyen altın fiyatları, mücevher sektöründe beklenen bir daralmaya yol açtı. Mücevher tüketim hacmi, yüksek fiyat ortamının etkisiyle yüzde 18 azalarak 1.542 tona geriledi. Ancak altına yönelik olumlu algı devam etti; hacimsel düşüşe rağmen küresel mücevher talebinin toplam değeri yüzde 18 artarak 172 milyar dolarlık rekor bir seviyeye çıktı.

MERKEZ BANKALARI 863 TON ALTIN ALDI

Merkez bankaları, 2025 yılında da piyasanın önemli oyuncuları olmaya devam etti. Toplamda 863 ton altın satın alan merkez bankaları, alım hızlarını önceki yıllara göre bir miktar yavaşlatsalar da tarihsel olarak yüksek bir seviyeyi korudular. Teknoloji sektöründe ise tüketici elektroniğindeki aksamalara rağmen, yapay zeka (AI) uygulamalarındaki sürekli büyüme sayesinde altın talebi istikrarını koruyarak 323 ton seviyesinde gerçekleşti.