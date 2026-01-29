Altın talebinde tarihi rekor! Dünya sarı metale hücum etti... Tarihte ilk kez 5.000 tonun üzeri görüldü

Rekor üstüne rekor kırarak tarihi seviyelere yükselen altın için 2025 yılı "çığır açan bir yıl" olarak kayıtlara geçti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, toplam küresel altın talebi, 2025'te tarihte ilk kez 5.000 ton sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.
ALTIN PİYASASININ TOPLAM HACMİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEDE
Dünya Altın Konseyi'nin (World Gold Council-WGC) yayımladığı "Gold Demand Trends: Q4 and Full Year 2025" (2025 yılı 4. Çeyrek ve Yıllık Altın Talebi Trendleri) raporuna göre altın fiyatları yıl içinde 53 kez rekor tazelerken, piyasanın toplam değeri bir önceki yıla göre Tezgâh üstü işlemler (OTC) dahil yüzde 45 artış göstererek 555 milyar ABD doları gibi benzeri görülmemiş bir büyüklüğe erişti.
YATIRIMCI TALEBİ BELİRLEYİCİ OLDU
WGC raporuna göre 2025 yılında altın piyasasında yatırımcı kaynaklı talebin belirgin şekilde öne çıktığını ortaya koydu. Küresel ölçekte altın ETF'lerindeki varlıklar 801 tonluk artışla tarihsel olarak en güçlü ikinci yıllık yükselişini kaydederken, külçe ve sikke talebi son 12 yılın zirvesine ulaştı.
Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli liman arayışı ile portföyleri çeşitlendirme isteği, yatırımcıların altına yönelmesinde başlıca etkenler oldu. Altın fiyatlarında yıl boyunca görülen keskin artış da bu güçlü talebi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.
MÜCEVHERDE HACİM DÜŞTÜ, KÜRESEL DEĞER REKOR KIRDI
Sürekli rekor tazeleyen altın fiyatları, mücevher sektöründe beklenen bir daralmaya yol açtı. Mücevher tüketim hacmi, yüksek fiyat ortamının etkisiyle yüzde 18 azalarak 1.542 tona geriledi. Ancak altına yönelik olumlu algı devam etti; hacimsel düşüşe rağmen küresel mücevher talebinin toplam değeri yüzde 18 artarak 172 milyar dolarlık rekor bir seviyeye çıktı.
MERKEZ BANKALARI 863 TON ALTIN ALDI
Merkez bankaları, 2025 yılında da piyasanın önemli oyuncuları olmaya devam etti. Toplamda 863 ton altın satın alan merkez bankaları, alım hızlarını önceki yıllara göre bir miktar yavaşlatsalar da tarihsel olarak yüksek bir seviyeyi korudular. Teknoloji sektöründe ise tüketici elektroniğindeki aksamalara rağmen, yapay zeka (AI) uygulamalarındaki sürekli büyüme sayesinde altın talebi istikrarını koruyarak 323 ton seviyesinde gerçekleşti.
ARZ CEPHESİNDE YENİ ZİRVELER
Altın arzı da 2025 yılında yüzde 1 oranında artarak toplam 5.002 tona yükseldi. İlk tahminlere göre, maden üretimi küçük bir artışla 3.672 ton ile yeni bir rekor kırdı. Altın fiyatlarındaki yüzde 67'lik devasa dolar bazlı artışa rağmen, geri dönüşüm faaliyetlerinin %3 gibi sınırlı bir artışla (1.404 ton) kalması ise dikkat çekici bir veri olarak rapora yansıdı.
2026'DA GERİLİMLER TALEBİ CANLI TUTABİLİR
Dünya Altın Konseyi, önümüzdeki yıl için jeopolitik gerilimlerin devam etmesi beklentisiyle, altın ETF girişlerinin ve külçe/sikke talebinin güçlü kalacağını öngörüyor. Yüksek fiyat ortamının sürmesi durumunda mücevher talebinin zayıf kalmaya devam edebileceği, ancak merkez bankası alımlarının piyasayı desteklemeyi sürdüreceği tahmin ediliyor.