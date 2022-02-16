Altın tasarruf sistemi başlıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, 1 Mart'ta başlayacak Altın Tasarruf Sistemi'ne ilişkin detayları açıkladı. Vatandaşlar fiziki altınlarını rafineriler tarafından oluşturulan kuyumcu ağları üzerinden özel yazılım ve donanımlar aracılığı ile banka hesaplarına aktarabilecekleri gibi banka şubeleri kanalıyla da fiziki altını teslim edebilecek. Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri'nden kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcular üzerinden işlemlerini yapacak.
HESAP AÇILMALI
Altın Depo Hesapları
, Altın Katılım Hesapları
, Çeyrek Hesap
, Çeyrek Katılım Hesabı
, Altın Dönüşümlü TL Mevduat
, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı'nı seçebilecek. İstedikleri zaman altınlarını fiziki ya da TL olarak geri alabilecek. Vatandaşların fiziki altınlarını teslim etmeleri sırasında anlaşmalı bir bankada hesap açmaları gerekiyor.
GETİRİ NE OLACAK?
HAZINE tarafından yayımlanan senaryolara göre 800 liradan 100 gram altınını sisteme dahil eden bir vatandaş 3 ay vadede asgari yüzde 3.51 faiz alacak. Altın fiyatlarının aynı kalması veya düşmesi durumunda vatandaşın 80.000 TL'lik birikimi 3 ay sonunda 82.208 TL olacak. Altın fiyatının örneğin 800 liradan 850 liraya çıkması durumunda ise yükseliş oranında ödeme yapılacak. Yani toplam birikim 85.000 liraya çıkacak.